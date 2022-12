"Pathaan": Ten film wywołał skandal w Indiach

Pod koniec grudnia film został zgłoszony do urzędu cenzorskiego (CBFC), by otrzymać klasyfikację wiekową. W czwartek 29 grudnia przedstawiciel tej instytucji Prasoon Joshi wystosował w tej sprawie oświadczenie, z którego jasno wynika, że urząd zalecił wprowadzenie zmian w teledyskach do filmowych piosenek. Dopiero po ich dokonaniu urzędnicy ponownie zajmą się ustalaniem "Pathaan" odpowiedniej kategorii wiekowej.

"CBFC od zawsze skupione było na odnalezieniu równowagi między kreatywną ekspresją a wrażliwością widzów. Wierzymy, że dzięki dialogowi pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami można odnaleźć rozwiązania. Nasza kultura i wiara są wspaniałe, skomplikowane i pełne niuansów. Musimy uważać, by nie definiowały ich banały, które odciągają uwagę od tego, co prawdziwe. Najważniejsze jest zaufanie między twórcami i publicznością. To oni powinni pracować w tym kierunku" - oświadczył Joshi.