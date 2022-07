Vin Diesel zaczynał jako autor niezależnego filmu krótkometrażowego "Multi-Facial", w którym opowiedział m.in. o swoim udziale w kilku castingach, na których był albo "zbyt czarny", albo "zbyt biały" do danej roli. To właśnie po obejrzeniu tego filmu na festiwalu filmowym w Cannes w 1995 roku, Steven Spielberg stworzył specjalnie dla Diesela rolę szeregowca Adriana Carparzo w swym filmie "Szeregowiec Ryan" .

W obrazie "Ryzyko" (2000) główne role grali co prawda Ben Affleck i Giovanni Ribisi, jednak kreacją maklera-milionera, który "mówi równie szybko jak zarabia pieniądze" Vin Diesel zwrócił na siebie uwagę szerokiej publiczności.

W filmie "Pitch Black" (2000) Vin Diesel wcielił się w postać kosmicznego zabójcy Riddicka. "Właśnie tak myślimy, gdy poznajemy go na początku filmu" - wspominał aktor. "Ale tak naprawdę jest zupełnie inaczej. W trakcie rozwoju akcji nikogo nie zabija oprócz potworów i okazuje się być osobą, którą każdy chciałby obdarzyć przyjaźnią. Według mnie historia ta opowiada o ludzkiej naturze. Bohaterowie filmu w bardzo różny sposób reagują na własne przerażenie. Postać grana przeze mnie za wszelką cenę chce przetrwać, a po drodze uczy się jednak pomagać innym".

Vin Diesel: Szybki i wściekły

Aktorską wizytówką obchodzącego właśnie 45. urodziny Vina Diesela jest seria "Szybcy i wściekli", w której aktor zagrał postać miłośnika samochodowych wyścigów - Dominika Toretto. Aktorskie emploi Diesela nie ogranicza się jednak wyłącznie do wykorzystywania imponującej muskulatury w coraz szybszych samochodach.

W nawiązujących do twórczości Guya Ritchiego "Synach mafii" (2003) - opowieści o sympatycznych młodych bandytach, którzy mają mnóstwo skrupułów i nie radzą sobie z najprostszymi zadaniami - Vin Diesel zdystansował się do wykreowanego przez media wizerunku twardego gangstera.

Vin Diesel: Ogolona głowa, nabite mięśnie, pewność siebie

Tatuaż, ogolona głowa, nabite mięśnie, pewność siebie. Nawet pierwsza litera jego imienia (potrójnie wytatuowana na karku) informuje świat o jego ekstremizmie. Rola zapalonego miłośnika sportów ekstremalnych Xandera Cage'a - tytułowego bohatera thrillera "XXX" (2002) - okazała się początkiem kolejnej serii w filmografii aktora. Diesel powtórzył kreację Cage'a w filmie "xXx: Reaktywacja" (2017) i prawdopodobnie jeszcze do niej powróci.

Kolejny tytuł w filmografii Vina Diesela - "Odwet" (20003) - był wybuchową mieszanką rasowego kina akcja i thrillera. Aktor wcielił się w nim w Diablo, który zostaje szefem gangu narkotykowego po tym jak jego poprzedni przywódca wylądował w więzieniu.

W filmie "Kroniki Ridicka" (2004) Vin Diesel ponownie wcielił się w postać znaną ze swego wcześniejszego obrazu "Pitch Black". Tym razem jego bohater zmuszony został do ratowania wszechświata m.in. w podziemnym więzieniu skonstruowanym pod powierzchnią wulkanicznej planety oraz barokowym statku kosmicznym i centrum czarnych mocy - Basilica. W kosmicznego wojownika aktor wcielił się też w produkcji z 2013 roku zatytułowanej po prostu "Riddick".

W niecodziennej dla siebie roli gwiazdor wystąpił w komedii "Pacyfikator" (2005). Film opowiada o pewnym agencie tajnych służb, który otrzymuje zadanie chronienia dzieci zaginionego naukowca. Dzieciaki nieraz przyprawią bohatera o ból głowy, jednak nieustępliwy twardziel stopniowo odkrywa w sobie ojcowskie talenty.

W opartym na autentycznych wydarzeniach sądowym dramacie Sidneya Lumeta "Lojalność ponad wszystko" (2006) Vin Diesel zagrał postać gangstera Giacomo DiNorscio, który rezygnuje z adwokata i postanawia samodzielnie bronić się przed wymiarem sprawiedliwości.

W obrazie "Babylon AD" (2008) - zrealizowanej z ogromnym rozmachem mrocznej wizji świata na krawędzi upadku - Vin Diesel wcielił się w postać Tooropa, którego życiowe credo brzmi: "zabijasz albo giniesz". Toorop nie zabija w imię żadnej idei, robi to dla pieniędzy. Przyjmując kolejne zlecenie. nie spodziewa się, że tym razem ryzykuje znacznie więcej.

Vin Diesel: Szybki i wściekły

W kolejnych latach aktor skupił się przede wszystkim na roli Dominica Toretto w kolejnych częściach "Szybkich i wściekłych": "Szybko i wściekle" (2009), "Szybcy i wściekli 5" (2011), "Szybcy i wściekli 6" (2013), "Szybcy i wściekli 7" (2015). Do grania innych postaci powrócił przy okazji kreacji w "Łowcy czarownic" (2015). W filmie Brecka Eisnera wcielił się w Kauldera, nieśmiertelnego łowcę czarownic, który staje do walki ze znającymi magię wiedźmami.

"Łowca czarownic"

Rose Leslie, Vin Diesel i Elijah Wood w scenie z filmu "Łowca czarownic"

Z kolei w filmie nagrodzonego Oscarem Anga Lee "Najdłuższy marsz Billy'ego Lynna" (2017) Diesel grał sierżanta Virgila "Shrooma" Breema, zmarłego na irackim froncie dowódcę tytułowego bohatera.

Diesel powrócił jako Dominic Toretto w ósmej części "Szybkich i wściekłych" w 2017 roku , natomiast cztery lata później do kina trafiła dziewiąta część serii. "Wyszedłem z kina w trakcie seansu, bo akcja była tak niedorzeczna, że aż nudna. Fizyka w tym filmie jest groteskowa. To jak oglądanie tapety. Wyszedłem z kina, bo akcja nie była spektakularna - jedynie twórcy myśleli, że taka jest. Film zarobił furę pieniędzy, bo to część franczyzy, ale jest marny. Żadna z tych akcji nie była oparta na postaciach. Poprzednie części były super, ale ta była nonsensowna" - narzekał brytyjski reżyser Martin Campbell.

Tuż przed pandemią do kin trafił film "Bloodshot" . Vin Diesel wcielił się w postać żołnierza, który zginął podczas akcji i został przywrócony do życia oraz udoskonalony dzięki nanotechnologii. to sprawiło, że stał się silniejszy niż jakikolwiek człowiek.

Nerwowo przed finałem "Szybkich i wściekłych"

Fani czekają już na finał kultowej serii "Szybcy i wściekli". Zakończenie serii będzie podzielone na dwa filmy, które trafią do kin odpowiednio w 2023 i 2024 roku. Vin Diesel niejednokrotnie podkreślał w wywiadach, że szykuje "epickie" zwieńczenie cyklu, bo chce spełnić obietnicę, jaką złożył niegdyś zmarłemu w 2013 roku Paulowi Walkerowi. "Przyrzekłem mu, że nakręcimy coś, z czego będzie dumny" - wyznał aktor.

Na drodze do spełnienia tej obietnicy pojawiła się jednak nieoczekiwana przeszkoda - wcielający się w postać Luke'a Hobbsa Dwayne Johnson, który zrezygnował z dalszych występów w serii.

Powodem rezygnacji "The Rocka" z udziału w produkcji jest najprawdopodobniej trwający od lat konflikt z Vinem Dieselem. Choć przez dłuższy czas obaj panowie starali się ucinać plotki na temat ich wzajemnej niechęci, latem wyszło na jaw, że spekulacje mediów i fanów nie były dalekie od prawdy. Johnson ogłosił wówczas, że nie pojawi się w 10. odsłonie legendarnej filmowej serii, czyniąc przy okazji uszczypliwe uwagi pod adresem kolegi z planu. Gwiazdor wyśmiał wcześniejszą wypowiedź Diesela, w której ten utrzymywał, że okazywał ekranowemu partnerowi "twardą miłość", a swoje zachowanie porównał do technik perswazji stosowanych przez Federico Felliniego.

"Doszliśmy do klarownego porozumienia. Moim celem było zakończenie tej niesamowitej podróży z klasą i wdziękiem. Zdania w tej kwestii nie zmienię. Życzę całej ekipie wszystkiego, co najlepsze. Wierzę w to, że finał serii dostarczy widzom mnóstwa rozrywki" - podsumował dyplomatycznie "The Rock".

Nieobecność Johnsona to niejedyny problem dziesiątej odsłony serii, która zatytułowana została "Fast X". Justin Lin, który był odpowiedzialny za poprzednią część "Szybkich i wściekłych", a także cztery wcześniejsze odsłony cyklu, ustąpił z reżyserskiego stołka filmu "Fast X" zaledwie kilka dni po tym, jak na planie padł pierwszy klaps.

"Ze wsparciem studia Universal podjąłem trudną decyzję, by zrezygnować z reżyserowania 'Fast X', pozostając jednak jego producentem. Przez ponad 10 lat i pięć filmów udało nam się sfilmować najlepszych aktorów, najlepsze numery kaskaderskie i najlepsze pościgi samochodowe. Osobiście, jako dziecko azjatyckich imigrantów, jestem dumny z tego, że pomogłem zbudować jedną z najbardziej zróżnicowanych serii w historii kina. Zawsze będę wdzięczny wspaniałej obsadzie, ekipie i studiu za ich wsparcie oraz przyjęcie mnie do rodziny 'Szybkich i wściekłych' - napisał w oficjalnym oświadczeniu Lin.

Powodem rezygnacji Lina z reżyserii "Fast X" miał być trudny charakter Vina Diesela, choć trudno spodziewać się oficjalnego potwierdzenia takich przypuszczeń. Miejsce Lina na reżyserskim fotelu zajął Louis Leterrier ("Incredible Hulk", "Transporter").

