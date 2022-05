Katarzyna Figura: Stłamszona i wyzwolona

Pod drzwiami swojego mieszkania Amelia - Katarzyna Figura - znajduje niewinną różową paczuszkę z kokardką. Gdy otworzy zawiniątko, pod okiem surowo patrzących na nią z portretów Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego, jej życie zmieni się radykalnie.



Seks w dojrzałym wieku?! Orgazm?! Ciało pragnące czułości? W i b r a t o r. "A co to robi w naszym domu?". Czy to w ogóle wypada o takich sprawach rozmawiać? Jak najbardziej. Wręcz - potrzeba, zwłaszcza, gdy robi się to ze smakiem, pomysłem, humorem i wigorem - tak jak w "Victorii", filmie, który premierowo można oglądać na 62. Krakowskim Festiwalu Filmowym (29 maja - 12 czerwca, w kinach i online).

Reklama

Filmie, który udowadnia, że kino powinno otworzyć się na aktorki, które przekroczyły nie tylko 40-tkę, ale i 50-tkę, 60-tkę i 70-tkę, oferując im nie tylko postacie babć, wypiekających torty i szykujących schabowego na obiad. Udowadniającym również, że najciekawsze rzeczy w polskim kinie dzieją się niekoniecznie w "mainstreamie", a na jego marginesach, wśród debiutantów. A Katarzyna Figura zawsze należała do aktorek odważnych, chętnie wypływających na nowe wody.

Zdjęcie Katarzyna Figura i Piotr Cyrwus w filmie "Victoria" / materiały prasowe

Kto oglądać będzie "stare baby"?

Kiedy Elżbieta Jodłowska napisała tragifarsę "Klimakterium i już", nie brakowało sceptyków, wróżących szybkie fiasko widowiska - bo kto oglądać będzie (przepraszam) "stare baby"? Musieli się lekko zdziwić, że grupa aktorek w wieku "senioralnym" stworzyła rozchwytywane nie tylko w Polsce show.



"Klimakterium i już", którego kulisy przedstawił dokument "Tygrysice menopauzy" Henryka Dederko - to nadal jednak wyjątek na naszym rynku. Dla kobiet "w pewnym wieku" ról brak - stają się "niewidzialne". Dlaczego? Pora to zmienić. Tematów, wariantów i aktorek u nas nie brak, czego "Victoria", krótkometrażowa opowieść w reżyserii Karoliny Porcari i według scenariusza napisanego przez nią we współpracy z Krzysztofem Szekalskim, jest najlepszym przykładem. Oby też zwiastunem jakiejś zmiany!

Film z lekkością i klasą, delikatnie i mądrze przypomina, że ciało i jego potrzeby, zmysłowość, towarzyszą nam przez całe życie i w każdym wieku można się czegoś o sobie dowiedzieć, coś w sobie odkryć i otworzyć, przełamać, nie tłamsić. A że reżyserce towarzyszą najwspanialsi z aktorów: Katarzyna Figura, Małgorzata Bogdańska i Piotr Cyrwus - "Victoria" to nie tylko wciągający, zabawny, ale i otwierający umysły i serca seans. Jak to w życiu - tragedia, powaga i komedia obok siebie kroczą w nieustannym tańcu.

Zdjęcie Katarzyna Figura i Małgorzata Bogdańska w filmie "Victoria" / materiały prasowe

"W tym miesiącu już było"

"W tym miesiącu już było" - oznajmia Amelii jej mąż, gdy ta delikatnie się do niego przytula w ich wielkim, masywnym łożu małżeńskim, stojącym pod obrazem bitewnym i tuż obok rycerskiej zbroi (jak tu być romantycznym?!). Antoni golonkę je tylko z musztardą. Małżeńskiej iskry w nim za grosz, choć żona zmysłowa (to Katarzyna Figura przecież!), on tego nie widzi, całą swoją energię przelewa w przygotowania do rekonstrukcji średniowiecznej potyczki. W całym mieszkaniu unosi się historyczno-patriotyczny duch. Duch z gatunku tych duszących... A Amelia?

Amelia ma zrobić zakupy i ugotować obiad, wytrzeć pewnie jeszcze kurz (w tych warunkach musi być go naprawdę dużo). I wypchnąć za drzwi sąsiadkę Wiolę, dla której Antoni ma tylko niewybredne określenie, bo ona taka nie-wiecznie-zawstydzona-przepraszam-że-żyję. I Amelia robi, co do niej należy, będąc przykładną, troskliwą, cichą żoną, choćby miała się w tej przykładności całkiem zapaść i zapomnieć.

Zapewne tak by się stało, gdyby nie różowe pudełeczko pod drzwiami. Nie latynoski kochanek, a wibrujące urządzonko. Nie do niej trafić miało - ale na wieczku nazwiska nie było. Żal nie wypróbować, nawet gdy jest się tak stłamszoną przez męża jak ona.

Zdjęcie Małgorzata Bogdańska i Katarzyna Figura w filmie "Victoria" / materiały prasowe

Aktorski tour de force

Karolina Porcari pisała scenariusz "Victorii" pod aktorów i trudno wyobrazić sobie lepszą obsadę.

Antoni Piotra Cyrwusa - choć nie jest dobrym mężem i wybiera tradycję zamiast drugiego człowieka, żony - nie jest li tylko "czarnym charakterem", godnym potępienia, raczej ofiarą narzuconych mu ograniczeń. Jest cudownie sztywny i spięty, nawet gdy usiłuje się rozluźnić. Z kolei Małgorzata Bogdańska jest fantastyczną przyjaciółką, nie kusi, po prostu wspiera Amelię w jej drodze, nie oceniając jej.

Takiej sceny jeszcze w polskim kinie nie było

Wreszcie ona - najważniejsza: Katarzyna Figura, "symbol seksu", a tu - myszka. Kreacja może niewielka - główna, acz w filmie krótkometrażowym, a zarazem chyba jedna z najlepszych i najważniejszych w dorobku aktorki - odważna, szczera, olśniewająca. Wierzymy w jej Amelię i jesteśmy z nią od początku do końca, kibicujemy jej drodze do samoodkrycia i pozwolenia sobie na bycie kobietą, która czuje i przeżywa swoją "Victorię", odzyskuje szczęście.



A TA scena - kiedy w końcu Amelia doznaje satysfakcji i odnajduje nową siebie - w polskim kinie takiej jeszcze nie było. Wszystkie "365 dni" i temu podobne kiczowate ewolucje mogą się przy niej schować, skrajnie skompromitowane i całkowicie erotyzmu pozbawione, nawet gdy zdają się nim buchać.



Wideo "Victoria" [trailer]

Miejsce dla kobiet

Niespełna 30-minutowy film Karoliny Porcari wnosi na nasze ekrany nie tylko powiew świeżości i odwagi, których tak często brak wielu pełnometrażowym produkcjom. Robi coś większego!

W świecie, w którym męska seksualność i potrzeby przepracowane i wypowiedziane są na każdy możliwy sposób, reklama tabletek na potencję goni reklamę tabletek na potencję (a dla pań tylko proszki do prania i na ból głowy), film, który oddaje przestrzeń kobiecej intymności, ba, intymności wieku dojrzałego, i robi to z taką wprawą i energią, jest po prostu na wagę złota.

I Katarzyna Figura! Swoją drogą już niedługo będzie można aktorkę oglądać i w innej, niecodziennej, choć może nie aż tak śmiałej kreacji - w "Chrzcinach" Jakuba Skocznia.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Chrzciny" [trailer] materiały prasowe

Katarzyna Figura: Pociąg do Hollywood 1 / 14 Katarzyna Figura już dawno udowodniła, że warunki fizyczne to nie największy atut jej aktorskiego rzemiosła. Obchodząca 55. urodziny gwiazda "Pociągu do Hollywood", "Kingsajzu" oraz "Kilera" stworzyła wiele niezapomnianych kreacji. Na zdjęciu: jako 17-latka w telewizyjnym filmie Wiktora Skrzyneckiego "Mysz" (1979). Źródło: East News/POLFILM udostępnij

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Depp kontra Heard: Dlaczego ława przysięgłych nie może ustalić werdyktu?

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks