Uwielbiany gwiazdor znów zaskakuje. Szykuje się emocjonujący seans

Tom Hiddleston w nowej roli

Film z Tomem Hiddlestonem w roli głównej śledzi życie Chucka Krantza - od momentu jego śmierci aż do dzieciństwa, w narracyjnej strukturze "od tyłu". Różne etapy życia tytułowego bohatera ukazują Benjamin Pajak, Jacob Tremblay i Cody Flanagan. Towarzyszą im m.in. Chiwetel Ejiofor i Karen Gillan jako para w kryzysie, której życie zostaje wystawione na próbę przez sekrety związane z Chuckiem.

W obsadzie znaleźli się również Mark Hamill i Mia Sara jako dziadkowie bohatera, a także Nick Offerman jako narrator. Na ekranie pojawią się również m.in. Matthew Lillard, Kate Siegel, David Dastmalchian, Rahul Kohli i Heather Langenkamp - wielu z nich to aktorzy znani z wcześniejszych projektów Flanagana.

Reżyser nie tylko stanął za kamerą, ale również samodzielnie zmontował film i współpracował ze Stephenem Kingiem przy tworzeniu scenariusza. "The Life of Chuck" zdobył uznanie krytyków na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, gdzie został uhonorowany nagrodą publiczności. Od razu też wzbudził porównania do bardziej lirycznych ekranizacji Kinga, takich jak "Skazani na Shawshank" czy "Stań przy mnie".

Premiera w kinach już 6 czerwca. Koniecznie zobacz zwiastun!

Skąd znamy Toma Hiddlestona?

Tom Hiddleston to brytyjski aktor, który zdobył międzynarodową popularność dzięki roli Lokiego w kinowym uniwersum Marvela - od debiutu w "Thorze" (2011), przez kolejne odsłony "Avengers", aż po solowy serial "Loki" na platformie Disney+. Jego dorobek obejmuje również występy w takich filmach jak "Crimson Peak" Guillermo del Toro, "Kong: Wyspa Czaszki" czy "O północy w Paryżu" Woody’ego Allena. Hiddleston świetnie odnajduje się także w repertuarze dramatycznym - widzowie mogli go zobaczyć m.in. w miniserialu "The Night Manager", za który otrzymał nominację do Złotego Globu oraz w teatralnych adaptacjach Szekspira, takich jak "Koriolan" i "Hamlet".

