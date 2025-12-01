Jodie Foster odebrała nagrodę honorową na Festiwalu Filmowym w Marrakeszu. Podczas rozmowy podsumowującej jej karierę wróciła wspomnieniami do pracy na planie "Taksówkarza". Foster, cytowana przez Variety, wspominała, jak Robert De Niro "wziął ją pod swoje skrzydła" i zabierał do kawiarni, by razem ćwiczyć kwestie do filmu. Ponieważ jednak aktor głęboko wcielał się w swoją postać, wydawał jej się dość... nudny.

Reklama

"Powtarzaliśmy kwestie raz, drugi, trzeci. Jestem pewna, że część z was widziała Roberta De Niro, gdy tu bywał. Jeden z najwybitniejszych amerykańskich aktorów, jestem dumna, że mogłam z nim pracować, ale, cóż, nie jest najciekawszym człowiekiem na świecie" - wspominała Foster. "W tamtym czasie był całkowicie zanurzony w swojej roli, tak jak to wtedy często robił. Przez to był naprawdę mało interesujący. Pamiętam te nasze lunche: siedziałam tam i myślałam: 'Co tu się dzieje? Kiedy będę mogła wrócić do domu?' Nie bardzo potrafił ze mną rozmawiać, więc koniec końców rozmawiałam z kelnerami i innymi ludźmi w restauracjach" - dodała.

Aktorka przyznała jednak, że w pewnym momencie nastąpił "przełom" w ich relacji.

"W końcu, podczas naszego trzeciego wspólnego lunchu, wprowadził mnie w improwizację i to otworzyło mi oczy na to, czym naprawdę może być aktorstwo. I wtedy, mając 12 lat, zrozumiałam: 'Ach, to moja wina - nie wnoszę do tego wystarczająco dużo'. Po prostu wypowiadałam swoje kwestie, czekałam na następne i grałam naturalnie, ale tworzenie postaci to coś zupełnie innego. Pamiętam, jak bardzo byłam podekscytowana, wręcz cała spocona ze zdenerwowania i radości, jak wbiegłam do pokoju hotelowego, żeby powiedzieć mamie: 'Miałam olśnienie'. I myślę, że od tego momentu wszystko się zmieniło" - stwierdziła Foster.

"Taksówkarz": kultowy film Martina Scorsese

"Taksówkarz" w reżyserii Martina Scorsese to film, który na stałe zapisał się w historii kina. Jednym z elementów budujących niezapomniany klimat tego dzieła jest obraz Nowego Jorku - brudnego, pełnego chaosu i gniewu. Głównym bohaterem jest Travis Bickle, samotnik i weteran wojny w Wietnamie, który nocami pracuje jako taksówkarz. Zmagając się z bezsennością, alienacją i narastającym gniewem wobec upadku moralnego miasta, Travis zaczyna popadać w coraz większe paranoje. W rolach głównych wystąpili: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Harvey Keitel.

Czytaj więcej: Fascynująca opowieść o outsiderze, który stał się legendą kina