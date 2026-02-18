Pogrzeb aktorki Bożeny Dykiel

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego w wieku 77 lat. O jej śmierci poinformował mąż artystki Ryszard Kirejczyk. Właśnie ujawniono, kiedy i gdzie zostanie pochowana.

Pogrzeb Bożeny Dykiel odbędzie się w środę, 25 lutego. Msza rozpocznie się o godz. 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po mszy nastąpi przejazd na Powązki Wojskowe, a tam o godz. 14:00 spod bramy głównej wyruszy kondukt do grobu rodzinnego.

Informacje na ten temat przekazał za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku ks. Andrzej Luter, nazywany "duszpasterzem artystów". Pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

Bożena Dykiel grała w filmach, serialach i spektaklach teatralnych. Do legendy polskiego teatru przeszła rolą Goplany w "Balladynie" Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza (premiera w 1974 roku w Teatrze Narodowym), kiedy to na scenę wjechała na motocyklu.

Wielką popularność przyniosła jej rola Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej".

Bożena Dykiel grała u największych

Grała u najwybitniejszych twórców polskiego kina: Andrzeja Wajdy ("Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Wielki Tydzień"), Stanisława Barei ("Brunet wieczorową porą", serial "Alternatywy 4"), Jerzego Antczaka (serial "Noce i dnie"), Janusza Zaorskiego ("Uciec jak najbliżej", "Awans"), Marka Koterskiego ("Dzień świra", "Nic śmiesznego", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami"), Wojciecha Jerzego Hasa ("Niezwykła podróż Baltazara Kobera"), Piotra Szulkina ("Wojna światów - następne stulecie", "Ga, ga - chwała bohaterom"), Jerzego Hoffmana ("Znachor"), Janusza Morgensterna ("Trzeba zabić tę miłość", "Mniejsze zło").

Podczas swojego ostatniego publicznego spotkania, w lipcu 2025 roku w Łodzi, powiedziała:

"Wszystko jest ważne, i role, i splendory, i Wajda, i inni, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby rodzina była zdrowa i odżywiona, żeby zrobić dobre jedzonko mężowi i urobić się po pachy w ogrodzie. To jest moje credo. Żeby wszystko ze wszystkim połączyć. Da się? Mnie się udało".