Informację o śmierci Dykiel przekazał ksiądz Andrzej Luter we wpisie na portalu Facebook. Później potwierdził ją w rozmowie z RMF FM. O odejściu aktorki napisał także serwis filmpolski.pl i Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Polskie kino poniosło niepowetowaną stratę" - napisał polityk.

Bożena Dykiel. Rola Goplany zapisała się w historii teatru

Bożena Dykiel urodziła się 26 sierpnia 1948 roku w w Grabowie. W 1971 ukończyła warszawską PWST. W latach 1970-72 była związana ze Studenckim Teatrem Satyryków w Warszawie. Od 1972 do 1985 roku występowała w Teatrze Narodowym w Warszawie. W 1974 roku zagrała głośną rolę Goplany w "Balladynie" w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. W czasie spektaklu jeździła po scenie na motocyklu.

"[Hanuszkiewicz] posadził nasze postacie na motorach. Myśleliśmy, że to będzie klapa. Okazało się, że zagraliśmy kilkaset spektakli - zawsze z pełną widownią. To było coś niesamowitego" - wspominała w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Bożena Dykiel. Początek kariery filmowej

Na ekranie zadebiutowała w roku ukończenia studiów rolą autostopowiczki w filmie "Uciec jak najbliżej" Janusza Zaorskiego. W 1972 roku wystąpiła w filmie "Trzeba zabić tę miłość" w reżyserii Janusza Morgensterna. W tym samym roku zagrała u Andrzeja Wajdy słynną rolę Kaśki w "Weselu". Później jeszcze wielokrotnie pojawiała się w filmach Wajdy, m.in. w "Ziemi obiecanej" (1974), "Smudze cienia" (1976), "Człowieku z żelaza" (1981) i w polsko-francuskiej adaptacji "Biesów".

Bożena Dykiel. Aktorka wszechstronna

Tuż po roli w "Ziemi obiecanej" Dykiel trafiła na plan filmu "Awans" w reżyserii Janusza Zaorskiego, żartobliwej opowieść o obyczajowych i cywilizacyjnych przemianach polskiej wsi z początku lat siedemdziesiątych według powieści Edwarda Redlińskiego. Wystąpiła również u wielu innych znanych polskich reżyserów, m.in. u Krzysztofa Zanussiego w "Kontrakcie" (1980), u Jerzego Hoffmana w "Znachorze" (1981), u Piotra Szulkina w "Wojnie światów" i u Krzysztofa Kieślowskiego w "Dekalogu" (1988). Chętnie grała także w komediach. Wcieliła się w Miećkę w serialu "Alternatywy 4". Mogliśmy ją zobaczyć również w "Wyjściu awaryjnym", "Brunecie wieczorową porą", "40-latku" i "Rozmowach kontrolowanych".

W popularnym w latach 80. serialu Jana Łomnickiego "Dom" Dykiel wcieliła się w postać Haliny Jańczak. "'Dom' jest fantastyczny, właściwie każdy odcinek mógłby być filmem fabularnym. Bardzo lubię zwłaszcza jego część historyczną z klimatem wracającej do życia Warszawy" - mówiła aktorka w rozmowie z "Tele Tygodniem".

Dykiel mogliśmy oglądać również w głośnym "Przesłuchaniu" Ryszarda Bugajskiego. Aktorka regularnie występowała również w filmach Andrzeja Barańskiego ("Kramarz", "Kawalerskie życie na obczyźnie", "Dwa księżyce") oraz Marka Koterskiego (dentystka w "Nic śmiesznego", sąsiadka Miauczyńskiego w "Dniu świra" i epizod we "Wszyscy jesteśmy Chrystusami").

Od 2003 roku Dykiel wcielała się w Marię Ziębę w popularnym serialu "Na Wspólnej". Zniknęła z niego po emisji 4000. odcinka, który wyemitowano w kwietniu 2025 roku. Powodem tej decyzji były problemy zdrowotne aktorki.