Opisałem to łódzkie spotkanie na Facebooku, wzmocniłem pięknymi zdjęciami. Szał z komentarzami. Była tak bardzo przez wszystkich kochana.

Wysłałem te komentarze Bożenie. Odpisała mi: "Kochany Łukaszu, dzięki za tyle miłości i szczęścia! Nie spodziewałam się! To mnie zachwyciło".

Tamtego dnia, w Łodzi, Bożena Dykiel, i oficjalnie (podczas spotkania z publicznością w EC1), i nieoficjalnie, podczas obiadu na jej cześć, mówiła wiele ważnych i pięknych rzeczy. Ocaliłem kilka zdań, żeby zostały utrwalone.

To był jej wielki dzień. Nikt nie miał wątpliwości. Oto, co wtedy powiedziała!

O Łodzi:

"Moje miasto, moje ukochane miasto. Połowa mojej aktorskiej młodości, to była Łódź. Tutaj się kręciło non stop, tutaj miałam wynajęte mieszkanie. Wędrując dzisiaj uliczkami, nieustannie się wzruszałam. Każda ulica przypominała mi tę młodość moją. Towarzyską również. Może ktoś kiedyś zdecyduje się opisać towarzyską historię filmowych planów. Byłoby o czym pisać. Ulice odnowione, nie wszystkie, ale większość, ludzie uśmiechnięci. A ja czuję się tak, jakbym do siebie wracała".

O Adamie Wajdzie i "Ziemi obiecanej":

"Był szczęśliwy, kiedy to kręcił. Naprawdę szczęśliwy. I ja, i my wszyscy, mieliśmy poczucie, że robimy naprawdę coś wielkiego. Nieładnie może tak myśleć o sobie, ale my tak wtedy czuliśmy. Główni aktorzy rywalizowali ze sobą na pomysły, kto wymyśli coś jeszcze bardziej radykalnego, bezczelnego, co spodoba się Wajdzie. I to widać na ekranie, tę naszą brawurę. Andrzej był w natarciu, pokazywał nam materiały, namawiał do dzikości, przełamywania oporów. Szliśmy w to z pasją. Dla Wajdy przede wszystkim. Bo potrafił nas zaczarować".

O Adamie Hanuszkiewiczu:

"Dwanaście lat pracowałam tylko u niego właściwie. Potem jeszcze przez moment w latach dziewięćdziesiątych. On mnie aktorsko stworzył, i nie myślę tylko o Goplanie w 'Balladynie'. Wspominam unikalną otwartość Hanuszkiewicza na pomysły aktorów. To nie jest częste. Słuchał, potrafił słuchać i był ciekawy, co mamy do powiedzenia. To brzmi nawet jak sentencja, ale to powiem: Hanuszkiewicz więcej słuchał niż mówił. I jeszcze: jego klasa. My wszyscy w ortalionach, w teksasach sprowadzanych nie wiadomo skąd, a on zawsze ubrany jak młody Bóg, to robiło wielkie wrażenie. Buty, spodnie, płaszcze".

O życiu:

"Nigdy nie chciałam umierać na scenie, jak mój przyjaciel Tadeusz Łomnicki. Mnie to nie interesuje. Uznałam niedawno, że wystarczy. Wystarczy już aktorstwa, już się nagrałam, napracowałam. Zamknęłam ostatnie sprawy zawodowe. Ja zawsze uważałam, że to się udaje rozdzielić. Pracę i życie. Świat się zrobił brzydki, brzydnie w oczach, a w oczach jest wszystko. A ja mam swój ogród, wnuki, i wiem, że wszystko jest ważne, i role, i praca, ale tak samo ważne dla mnie jest to, żeby rosół był przyrządzony z kilku mięs, a ciasto na pierożki cieniutkie, to też jest ważne. I żeby nam smakowało".

"Mieszkacie w Łodzi. To piękna nazwa miasta. Bierzcie żagle i płyńcie tam, gdzie jest miłość".

Bożena Dykiel: to była naprawdę wybitna kariera filmowa

Wtedy, w Łodzi, w lipcowej, upalnej Łodzi, wygłaszając - na życzenie i prośbę Bożeny Dykiel - laudację na jej cześć, wspominałem, że to jest ten rzadki przypadek, kiedy laureatka przysparza zaszczytu nagrodzie, nie odwrotnie.

To była naprawdę wybitna kariera filmowa. Jedna z ukochanych aktorek Wajdy ("Wesele", "Ziemia obiecana", "Smuga cienia", "Człowiek z żelaza", "Biesy", "Wielki Tydzień"), wielkie kreacje zagrała u Andrzeja Barańskiego ("Kobieta z prowincji", "Kramarz", "Kawalerskie życie na obczyźnie", "Dwa księżyce"), występowała u Stanisława Barei ("Brunet wieczorową porą", serial "Alternatywy 4"), Jerzego Antczaka (serial "Noce i dnie"), Janusza Zaorskiego ("Uciec jak najbliżej", "Awans"), Andrzeja Kondratiuka ("Big Bang"), Krzysztofa Zanussiego ("Kontrakt"), Marka Koterskiego (słynna scena w "Dniu świra", "Nic śmiesznego", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami"), Sylwestra Chęcińskiego ("Rozmowy kontrolowane"), Wojciecha Jerzego Hasa ("Niezwykła podróż Baltazara Kobera"), Waldemara Krzystka ("W zawieszeniu"), Piotra Szulkina ("Wojna światów - następne stulecie", "Ga, ga - chwała bohaterom"), Wojciecha Wójcika ("Sam pośród swoich"), Ryszarda Bugajskiego ("Przesłuchanie"), Romana Załuskiego ("Wyjście awaryjne"), Janusza Rzeszewskiego ("Miłość ci wszystko wybaczy"), Jerzego Hoffmana ("Znachor"), Jana Łomnickiego ("Akcja pod Arsenałem", serial "Dom"), Janusza Morgensterna ("Trzeba zabić tę miłość", "Mniejsze zło"), Sławomira Kryńskiego ("Dziecko szczęścia"), Jacka Bromskiego ("Sztuka kochania", "To ja złodziej"), Stanisława Jędryki (vDo góry nogami"), Jerzego Gruzy ("Motylem jestem").

Seriale? Chociażby Miećka z "Alternatyw 4", Halina Wrotek z kultowego "Domu", jako Maria Zięba wystąpiła w przeszło czterech tysiącach (sic!) odcinków serialu "Na Wspólnej".

Kilkadziesiąt ról w Teatrze Telewizji zagranych między innymi u Barańskiego, Kwiecińskiego, Szulkina, Mikuckiego, Borys-Damięckiej, Kostenki, Chęcińskiego, Dutkiewicza, Zygadły, Kajzara, Kijowskiego, Bera, Wojtyszki, Marczewskiego, Hanuszkiewicza, Szejda, Englerta, Lipińskiej, Łapickiego, Dziewońskiego...

Kilkadziesiąt kreacji teatralnych - była symbolem teatru Hanuszkiewicza, legendarną Goplaną w "Balladynie", ale zagrała także znakomite role w spektaklach Hübnera, Bardiniego, Pampiglione, Swinarskiego, Kajzara, Peryta, Szejda....

Występy estradowe, kabaretowe, programy telewizyjne...

Zostawiła po sobie znaczący ślad w polskiej kulturze.