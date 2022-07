Urszula Gałecka nie była aktorką zawodową, a największą popularność zyskała na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Wtedy zagrała swe najważniejsze role. Potem porzuciła aktorstwo i zupełnie zniknęła z polskiego kina.

Urszula Gałecka: Seksbomba polskiego kina

Urodziła się 30 marca 1950 roku w Krakowie. Zadebiutowała w 1968 roku w filmie "Molo". Potem wystąpiła w filmach Krzysztofa Zanussiego "Struktura kryształu" i "Polowanie na muchy" Andrzeja Wajdy . Następnie pojawiła się w obrazie "Czekam na Monte-Carlo".

W 1970 roku wystąpiła u boku Jana Englerta , Władysława Kowalskiego i Karola Strasburgera w głośnym serialu Janusza Morgensterna "Kolumbowie" .

Przez lata zachwycała urodą: ponętną figurą, blond włosami i wielkimi oczami.

Wydawało się, że jej kariera potoczy się błyskawicznie, ale Gałecka zagrała jeszcze tylko w trzech filmach: "Album polski", "Kardiogram" i "Dekameron, czyli cudowne przytrafienie pewnego nieboszczyka".

Zdjęcie Tadeusz Gwiazdowski i Urszula Gałecka w filmie "Molo" (1968) / EastNews / East News

Dlaczego przerwała karierę?

Po tych produkcjach Urszula Gałecka zakończyła aktorską karierę. Podobno postanowiła poświęcić się wychowywaniu córek. Nigdy nie wróciła do aktorstwa i została przez widzów zapomniana.



"Największa postać przypadła jej w dramacie sportowym 'Czekam w Monte-Carlo' w którym jej bohaterka nazywała się Ursula Anderson, co było zabawnym nawiązaniem do Ursuli Andress, Gałecka ze względu na typ urody była nazywana jej polskim odpowiednikiem" - można przeczytać we wspomnieniu aktorki na Facebooku.

Zmarła w listopadzie 2021 roku w wieku 71 lat, zupełnie zapomniana. Nie jest nawet znana dokładna data jej śmierci.



