Chris Hemsworth i Emma Pataky: Niezwykła historia

Hemsworth i Pataky poznali się w 2010 roku. Już kilka tygodni po pierwszym spotkaniu pojawili się na imprezie organizowanej przez LACMA w Los Angeles, a zaledwie trzy miesiące później... pobrali się. Uroczystość odbyła się w Boże Narodzenie. Dziś para jest już ponad 11 lat po ślubie i wychowuje trójkę dzieci. W 2012 roku powitali na świecie córkę Indię Rose, a dwa lata później bliźniaków: Tristana i Sashę.

Emma Pataky, podobnie jak jej małżonek, jest aktorką. Swoją karierę znacznie jednak ograniczyła na rzecz rodziny, skupiając się przede wszystkim na wychowywaniu dzieci. Gwiazda może jednak liczyć na ogromne wsparcie ze strony sławnego męża. Na dowód tych słów przytoczyła taką oto anegdotę:

"Chris wracał do domu i mówił:" Jak minął dzień? ". I nie czułam się dumna, mówiąc: jestem tylko mamą" - wyjaśniała w jednym z wywiadów.

Na co małżonek odpowiadał: "Ale powinnaś, ponieważ to najtrudniejsza, ale najwspanialsza praca na świecie."

Mimo że uznawani są za parę idealną, w wywiadzie dla australijskiego "Body & Soul", zgodnie przyznawali, że w ich związku wcale nie jest kolorowo. Wciąż muszą dbać o jakość relacji i szukać kompromisów.

"To zabawne, że ludzie uważają nas za idealną parę. Nie ma mowy. To były wzloty i upadki, a my nadal pracujemy nad tym związkiem. Myślę, że związek to ciągła praca. To nie jest łatwe" - tłumaczyła Elsa Pataky.

Aktorka zdradziła, że przez lata bycia razem udało im się znaleźć najlepszy sposób na szlifowanie relacji. Jak przyznała Pataky, starają się spędzać czas tylko we dwójkę i realizować wspólne pasje. Małżonkowie uwielbiają aktywność fizyczną, sport i zdrowe odżywianie.

