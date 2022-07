Karolina Szymczak urodziła się w Złotoryi. Przez ponad 10 lat zajmowała się profesjonalnie modelingiem. Pracowała m.in.: w Nowym Jorku, Los Angeles, Mediolanie, Paryżu czy Barcelonie. Wielokrotnie stawała przed obiektywem wybitnych fotografów, pozując do takich magazynów, jak: "Vogue", "Harper’s Baazare" czy "Marie Claire".



Szymczak jest również absolwentką Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Ukończyła ponadto AFT Leadership Coaching School.



Karolina Szymczak: Z "Playboya" do Hollywood

Kiedy hollywoodzki reżyser "Herculesa" zobaczył sesję pięknej Polki w "Playboyu", z miejsca postanowił zaangażować ją w swoim filmie. I tak Karolina Szymczak trafiła do megaprodukcji, gdzie miała okazję wystąpić u boku Dwayne'a Johnsona . W filmie w reżyserii Bretta Ratnera Szymczak wcieliła się w matkę tytułowego bohatera.

Zanim jednak dane było jej wystąpić u boku Dwayne'a Johnsona, aktorka przygotowywała się do castingu podczas specjalnych prób w teatrze we Wrocławiu. Szymczak ujawniła, że otrzymała wsparcie ze strony reżysera Sylwestra Chęcińskiego . "Wytłumaczył mi, jak się mam zachowywać, jak ten świat funkcjonuje. To jest [przecież] mój debiut filmowy" - powiedziała Szymczak w rozmowie z TVP.



Karolina Szymczak: Musiała mieć odpowiedni biust

Następnie aktorkę mogliśmy oglądać w filmie Jana Kidawy-Błońskiego "Gwiazdy" .



Jego kanwą były losy znakomitego śląskiego piłkarza Jana Banasia - gwiazdy Polonii Bytom, Górnika Zabrze i reprezentacji Polski ery Kazimierza Górskiego. W rolę Banasia wcielił się Mateusz Kościukiewicz , któremu partnerował Sebastian Fabijański .



Miłosny trójkąt dopełniła właśnie grana przez Karolinę Szymczak Marlena.

"'Gwiazdy' to przede wszystkim historia o ludziach, ich pasjach, marzeniach, miłości i dążeniu do celu. Moja postać Marlena wprowadza w fabułę nie tyle konflikty, co wielkie emocje. Bardzo cieszę się z udziału w tej produkcji. Jestem zadowolona z pierwszych recenzji i odbioru mojej roli. Wiem jednak, że wciąż czeka mnie ciężka praca. Ale jestem na nią gotowa" - deklarowała Karolina Szymczak.

Musiała być niebieskooką blondynką i musiała posiadać odpowiedni biust Jan Kidawa-Błoński o roli Karoliny Szymczak w filmie "Gwiazdy"

Reżyser nie ukrywał, że Karolina Szymczak trafiła do obsady dzięki "odpowiedniej prezencji". Twórca "Gwiazd" dodał, że Szymczak wytropił ktoś z produkcji w filmie "Hercules". "Dowiedzieliśmy się, że Polka zagrała matkę Herkulesa, nomen omen karmiąc małego Herkulesa piersią, co było nam bardzo po drodze" - ujawnił Kidawa-Błoński.

"Wiedziałem, że nie ma doświadczenia aktorskiego, ale miała talent w tym kierunku. Powiedziałem sobie: 'Chłopie, zaryzykuj'!" - wspominał reżyser "Gwiazd".

Karolina Szymczak: Skąd jeszcze ją znamy?

W 2019 roku Szymczak zagrała główną rolę kobiecą w filmie "Diablo. Wyścig o wszystko" , którą w poniedziałek przypomni Polsat. Była to zatankowana do pełna adrenaliną i ogłuszająca rykiem silników opowieść o młodym chłopaku ( Tomasz Włosok ), który trafia w sam środek gangsterskiego piekła nielegalnych wyścigów samochodowych. Świata, gdzie gra się wyłącznie o najwyższe stawki, a każda zła decyzja może być tą ostatnią.



To właśnie tu poznaje graną przez Szymczak Ewę - obdarzoną wyjątkową urodą, nieugiętą zawodniczkę, która niedługo potem z rywalki staje się jego wielką namiętnością. Wkrótce na jaw wychodzi jednak prawdziwa tożsamość dziewczyny - jest ona córką bezwzględnego biznesmena Jarosza. Od tego momentu życie Kuby znajdzie się w wielkim niebezpieczeństwie.



Pod koniec listopada zeszłego roku Szymczak wystąpiła również w polskiej komedii romantycznej "To musi być miłość", w której wcieliła się w postać vlogerki Adeli. Na kinowym ekranie mogliśmy ją także oglądać w "Polityce" Patryka Vegi (Julia, kochanka posła Skiby) oraz serialu "Oko za oko" (Patrycja, sekretarka w Kancelarii Adwokackiej "Zakrzewska-Witt i Partnerzy").

Karolina Szymczak u boku hollywoodzkich gwiazd

Polka znalazła się też w obsadzie dużej hollywoodzkiej produkcji "Babylon", reżyserowanej przez Damiena Chazelle'a . W filmie wystąpiła m.in. u boku Margot Robbie i Brada Pitta .



"Była sobie dziewczyna, która wychowała się w małym miasteczku bez perspektyw, a mimo to miała wielkie marzenia. Ta sama dziewczyna pisze teraz prosto z LaLalandu, stawiając stopę na scenach, na których stawiały swoje stopy najbardziej uznane aktorki na świecie. Jeśli myślisz, że marzenia się nie spełniają, to znaczy, że nigdy naprawdę nie marzyłaś" - napisała na Instagramie Szymczak.

"Moim największym prezentem, jaki dostałam w tym roku było stanie twarzą w twarz z Bradem Pittem na planie filmu 'Babylon' w reżyserii Damiena Chazelle'a. Granie z tak wielkim aktorem, było najpiękniejszym prezentem, jaki mogłam sobie wymarzyć, a zawsze o tym marzyła" - dodała.



Jak podaje serwis Deadline, "Babylon" to opowieść o końcu lat 20. XX wieku, rozgrywająca się w Hollywood w przełomowym momencie, gdy przemysł filmowy przechodzi z kina niemego na produkcje z dźwiękiem. Dalsze szczegóły fabuły i opisy ról nie są na razie znane.



Karolina Szymczak: Sławny mąż i choroba

Od trzech lat Szymczak jest żoną Piotra Adamczyka . Ślub wzięli w tajemnicy. Uroczystość odbyła się pod koniec czerwca 2019 roku. "Małżeństwo jest dwukierunkową ulicą będącą ciągle w budowie" - pisała aktorka w pierwszą rocznicę ślubu.



Para wspiera się w życiu zawodowym. W zeszłym roku oboje przenieśli się na kilka tygodni do USA. Ona pracowała na planie wspomnianego "Babylonu, on realizował zdjęcia do popularnych seriali (zagrał już m.in. w "Hawkeye" i "For All Mankind").

Pod koniec zeszłego roku wybuchła afera. Szymczak w bardzo emocjonalnym poście na Instagramie opisała postępowanie jednej z dziennikarek, która w nieelegancki sposób postanowiła sprawdzić, czy aktorka jest w ciąży.



"Hieno, która tytułujesz się dziennikarką i wydzwaniasz do mojej rodziny z gratulacjami, że zostaną dziadkami oraz informujesz ich, że to potwierdziłam. Gdybyś uczciwie podeszła do tematu i zajrzała na mój profil, to wiedziałabyś, że jestem chora na endometriozę i posiadanie dzieci dla mnie w tej chwili graniczy z cudem. Jednak ty w węszeniu sensacji wolałaś przekroczyć granice podłości" - napisała zbulwersowana Szymczak.



Na koniec swojego postu żona Adamczyka zdementowała plotki o tym, że spodziewają się dziecka. "Nie, nie jestem w ciąży, a jeśli los mi da takie szczęście kiedyś, to na pewno nie będzie to informacja, którą portal plotkarski przekaże mojej mamie. Nie pozdrawiam..." - napisała.



Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk od samego początku związku bardzo dbają o swoją prywatność, rzadko mówią o sobie w wywiadach, również w social mediach oszczędnie pokazują wspólne życie.

Nazwisko aktorki stało się w ostatnim czasie głośne właśnie w kontekście endometriozy, na którą od lat choruje. Szymczak promuje wiedzę na temat tej choroby, zachęca do badań i opowiada o osobistych, bardzo trudnych przeżyciach.