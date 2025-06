Umawiał się z wieloma kobietami. W końcu poznał tę jedyną?

Aktor, który zagrał Supermana, szpiega i wiedźmina

Henry Cavill jest uważany za jednego z najprzystojniejszych aktorów Hollywood. Artysta nie zawdzięcza swojego wyglądu jedynie genom - konsekwentnie pracuje nad swoją sylwetką do ról. Jego występy mogliśmy podziwiać w głośnych międzynarodowych hitach. W "Człowieku ze stali" w reżyserii Zacka Snydera wcielił się w Supermana, w netfliksowym "Wiedźminie" opartym na książkach Andrzeja Sapkowskiego odegrał główną rolę Geralta z Rivii, a w filmie "Argylle - Tajny szpieg" sportretował tytułowego bohatera. Widzieliśmy go również w serialu "Tudorowie", filmie "Immortals. Bogowie i Herosi" oraz produkcjach DC "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" i "Liga sprawiedliwości".

Reklama

Henry Cavill cieszy się powodzeniem nie tylko w karierze. W przeszłości znany był z umawiania się z prawdziwymi pięknościami! Z kim związany był hollywoodzki gwiazdor?

Zdjęcie Henry Cavill / Carlos Dafonte / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Wszystkie związki Henry'ego Cavilla

Pierwszym publicznym związkiem Henry'ego Cavilla był ten z Ellen Whitaker, mistrzynią w skokach konnych. Para była zaręczona, lecz ich związek nie przetrwał. Nie minęło dużo czasu od ogłoszenia rozstania, a Cavill pokazał się publicznie z kolejną wybranką. Tym razem była to znana z serialu "The Mandalorian" Gina Carano. Latem 2013 roku Cavill spotykał się ze znaną z "Teorii wielkiego podrywu" Kaley Cuoco przez zaledwie... 10 dni. "Sprawy skończyły się równie szybko, jak się zaczęły" - przekazało US Weekly, dodając: "Nadal są przyjaciółmi".

Szerokim echem w mediach odbił się związek Cavilla z młodszą o 13 lat Tarą King. 33-letni wówczas aktor pokazał się z 19-letnią wybranką w 2016 roku na imprezie Vanity Fair po ceremonii rozdania Oscarów. Ich związek, podobnie jak poprzednie relacje Cavilla, nie przetrwał.

Natalie Viscuso sprawiła, że aktor postanowił się ustatkować?

Po licznych romansach Henry Cavill związał się z o kilka lat młodszą Natalie Viscuso. Partnerka Cavilla nie jest aktorką, lecz również pracuje w branży filmowej dla Vertigo Entertainment. O swoim związku poinformowali za pomocą Instagrama w 2021 roku. To właśnie wtedy Natalie napisała:

Jestem z Ciebie tak dumna, Henry. Jesteś najlepszym mężczyzną, jakiego kiedykolwiek poznałam Natalie Viscuso

Para stara się trzymać swój związek z dala od blasku fleszy, lecz co jakiś czas Henry i Natalie pojawiają się wspólnie na wydarzeniach branżowych w celu promocji nowych projektów aktora.

W kwietniu 2024 roku fanów zaskoczyła informacja o tym, że zakochani spodziewają się dziecka. Kilka miesięcy później Henry Cavill pochwalił się na Instagramie gotowym pokoikiem dla dziecka i poprosił ojców, by udzielili mu kilka rodzicielskich rad.

Zdjęcie Henry Cavill i Natalie Viscuso / Taylor Hill / Getty Images

"Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca dla wszystkich ojców. Okazuje się, że wkrótce dołączę do waszych zaszczytnych szeregów! Macie jakieś rady?" - pisał.

W styczniu 2025 roku aktor wraz ze swoją partnerką zostali przyłapani przez paparazzi na spacerze z wózkiem! Henry Cavill i Natalie Viscuso oficjalnie zostali rodzicami, lecz na ten moment nie potwierdzili ani płci, ani daty urodzenia pociechy.

Zobacz też: Mogła być gwiazdą polskiego kina. Nagle zniknęła z ekranów. Co się stało?