Bruce Willis i Emma Heming Willis są razem już od 17 lat. W 2022 roku bliscy gwiazdora "Szklanej pułapki" poinformowali, że zmaga się on z ciężką odmianą demencji oraz afazją, w wyniku której ma problem z mową, orientacją oraz koordynacją. Bliscy aktora podjęli się opieki nad nim.

"Wciąż uczę się tego, jak trudną chorobą jest demencja. A jest ona trudna nie tylko dla pacjenta, ale i dla jego rodziny. Nie inaczej jest w naszym przypadku. Mówi się, że to choroba całej rodziny i rzeczywiście tak jest" - wyznała Heming Willis we wrześniu 2023 roku.

Przyczyny śmierci Gene'a Hackmana i Betsy Arakawy

O śmierci Gene'a Hackmana i jego żony dowiedzieliśmy się 27 lutego 2025 roku. 7 marca poinformowano, że opiekująca się mężem Arakawa zmarła przed nim, najprawdopodobniej 11 lutego, z powodu zespołu płucnego hantawirusa. Jest to wirus przenoszony przez gryzonie. Hackman zmagał się z wieloma schorzeniami, w tym zaawansowaną chorobą Alzheimera. Według lekarki sądowej mógł nie być świadomy, że jego żona nie żyje. Zmarł w wyniku choroby serca 18 lutego 2025 roku.

Apel Emmy Heming Willis. "Opiekunowie też potrzebują opieki"

10 marca Heming Willis zamieściła na swoim Instagramie film. "Zwykle nie komentuję takich spraw, ale uważam, że z tragicznego odejścia pana i pani Hackman płynie pewna lekcja. To część większej historii. Chodzi o to, że opiekunowie także potrzebują opieki" - mówi w nim.

"To my musimy im pomóc, by oni mogli pomagać swoim podopiecznym. Panuje błędne przekonanie, że opiekunowie mają wszystko rozplanowane i sami poradzą sobie z każdym problemem. Nie podpisuję się pod tym. Musimy ich wspierać, by oni mogli wspierać innych" - zakończyła żona Bruce'a Willisa.