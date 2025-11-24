Udo Kier nie żyje. Kultowy aktor miał 81 lat
23 listopada 2025 roku zmarł Udo Kier. Był wywodzącym się z Niemiec aktorem charakterystycznym, który w czasie swojej kariery zagrał ponad 220 ról. Współpracował między innymi z Andym Warholem, Rainerem Wernerem Fassbinderem, Wernerem Herzogiem i Larsem von Trierem. Miał 81 lat.
Wiadomość o śmierci Kiera przekazał jego partner Delbert McBride. Nie podano, jaka była przyczyna śmierci aktora.
Kier zapisał się w historii kina jako aktor charakterystyczny. Często wcielał się w postaci ekscentryków i złoczyńców. Nie bał się przekraczać granic lub udziwniać swych bohaterów. Nieważne, czy grał główną rolę, czy pojawiał się na zaledwie kilka minut – jego występ zawsze zapadał w pamięć.
Kier przyszedł na świat w 14 października 1944 roku w Kolonii. Chwilę po jego narodzinach szpital, w którym przebywał wraz z matką, został zniszczony przez atak sił Aliantów. Oboje musieli zostać wydobyci spod gruzów.
W wieku 18 lat Kier przeprowadził się do Londynu. Świat filmu poznał go na początku lat 70. XX wieku, gdy wystąpił w tytułowych rolach w "Ciele Frankensteina" i "Krwi Draculi". Oba firmy wyreżyserował Paul Morrissey i wyprodukował Andy Warhol. Stanowiły one artystyczne reinterpretacje klasycznych horrorów.
Przez kilkanaście kolejnych lat Kier występował w kinie europejskim. Mogliśmy go zobaczyć między innymi w "Odgłosach" Dario Argento oraz "Trzeciej generacji" i "Lili Marleen" Reinera Warnera Fassbindera. W kinie amerykańskim zagościł na dłużej za sprawą Gusa Van Santa, którego poznał pod koniec lat 80. w czasie festiwalu w Berlinie. Zagrał u niego w "Moim własnym Idaho". Na początku lat 90. rozpoczął także współpracę z Larsem von Trierem. Spotkali się między innymi na planie "Przełamując fale", "Tańcząc w ciemnościach", "Melancholii" i serialu "Królestwo".
Kier nie stronił od kina rozrywkowego. Mogliśmy go zobaczyć w filmach "Ace Ventura: Psi detektyw", "Armageddon" i "Blade – Wieczny łowca". Grał także w tanich produkcjach, które nie były najlepiej przyjmowane przez krytykę. Kilkukrotnie pracował z niesławnym Uwe Bollem, między innymi przy "Bloodrayne" i "Far Cry".
Jego filmografię zamyka doceniony na festiwalu w Cannes "Tajny agent" Klebera Mendonçy Filho.