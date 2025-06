Twórca "Anory" za kamerą produkcji Marvela? Jasna deklaracja

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

W marcu Sean Baker zdobył cztery Oscary za "Anorę". W rozmowie z podcastem serwisu "The Hollywood Reporter" "It Happened in Hollywood" zapewnił, że nie zamierza iść drogą innych autorów kina niezależnego, na przykład Barry'ego Jenkinsa lub Chloé Zhao, którzy po sukcesie w sezonie nagród zaczęli współpracować z wielkimi wytwórniami.

Zdjęcie Sean Baker z czterema Oscarami za "Anorę" / Jeff Kravitz / Contributor / Getty Images