Trwają przygotowania do nowego filmu o "X-Men". Reżyser odrobił lekcje

Schreier stwierdził, że wiele wyniósł z planu produkcji o antybohaterach Marvela. "Najwięcej dały mi proporcje scen akcji do tych emocjonalnych, bardziej skupiających się na bohaterach. Miałem więcej dni zdjęciowych niż przy jakimkolwiek innym projekcie. Wyczerpywały się bardzo szybko z racji scen akcji. Gdy dobrnęliśmy do końca, czułem, że teraz wiem, jak kręcić takie rzeczy nieco sprawniej" – przyznał.

Wcześniej w rozmowie z "The Playlist" Schreier zaznaczał, jak bardzo jest podekscytowany możliwością przedstawienia nowej wersji "X-Men". "To bardzo interesująca grupa postaci naznaczona wewnętrznym konfliktem" – mówił. "Ci bohaterowie biją się ze swoją tożsamością i miejscem na świecie – to bardzo interesujący i niejednoznaczny materiał".

W "Avengers: Doomsday" pożegnamy starych X-Men

Prawa do postaci z komiksów o X-Men należały przez długi czas do wytwórni 20th Century Fox. Po przejęciu jej przez Disneya Marvel mógł w końcu uwzględnić je w swoich filmach. Wynikiem tego był między innymi box-offisowy hit "Deadpool & Wolverine" z 2024 roku.

Potwierdzono także, że aktorzy znani z filmów Foxa pojawią się w nadchodzącym widowisku "Avengers: Doomsday". Wśród nich są Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops), Alan Cumming (Nightcrawler) i Rebecca Romijn (Mystique).

Powstający dla Marvel Studios reboot serii nie będzie miał nic wspólnego z filmami Foxa. Nad scenariuszem pracuje Michael Lesslie, który wcześniej odpowiadał za fabułę "Igrzysk śmierci: Ballady ptaków i węży".

O czym opowiadały komiksy o X-Men?

Komiksy o X-Men ukazują się od 1963 roku. Opowiadają one o osobach obdarzonych nadludzkimi zdolnościami, zwanymi mutantami. Znienawidzeni przez zwykłych ludzi, szukają swojego miejsca na świecie. Profesor Charles Xavier proponuje pokojową koegzystencję wszystkich mieszkańców Ziemi. Natomiast ich bezpieczeństwa mają pilnować jego X-Men. Z kolei dawny przyjaciel Xaviera, Magneto, uważa, że mutanci powinni władać ludźmi. Twórcami postaci są Stan Lee i Jack Kirby.