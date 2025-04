Trwają prace nad kontynuacją popularnego horroru. W obsadzie legenda kina

"Zabawa w pochowanego" to komediowy horror w reżyserii Matta Bettinelliego-Olpina i Tylera Gilletta z 2019 roku. Opowiadał o Grace (Samara Weaving), pechowej pannie młodej, która w dniu ślubu dowiaduje się o nietypowej tradycji rodzinnej swojego partnera. Szybko dochodzi do niej, że w tej grze przegrana ma makabryczne konsekwencje.

Sequel "Zabawy w pochowanego". Kto znalazł się w obsadzie?

Za kamerą kontynuacji, "Ready or Not: Here I Come", ponownie staną Bettinelli-Olpin i Gillett. Jako scenarzyści powrócą Guy Busick i R. Christopher Murphy.

W obsadzie zobaczymy z kolei Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar i Elijaha Wooda. W pozostałych rolach wystąpią Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand i David Cronenberg, reżyser "Muchy" oraz "Nierozłącznych".

"Zabawa w pochowanego". Ogromny sukces niskobudżetowego horroru

Pierwsza "Zabawa w pochowanego" kosztowała zaledwie 6 milionów dolarów. Zarobiła na całym świecie ponad 57,6 miliona, stając się tym samym największym sukcesem wytwórni Fox Searchlight Pictures w 2019 roku.

Dzięki dobremu przyjęciu filmu Bettinelli-Olpin i Gillett otrzymali możliwość realizacji piątej i szóstej odsłony "Krzyku".