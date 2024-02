BAFTA 2024: Kto powalczy o statuetki?

Nagrody BAFTA są uważane za dobry prognostyk przed Oacarami. Możliwe, że teraz wyścig o wyróżnienie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej stał się nieco czytelniejszy. Najwięcej nominacji zdobył "Oppenheimer". Film Christophera Nolana może liczyć na aż 13 nagród, w tym w najważniejszych kategoriach: za film roku, reżyserię, scenariusz oryginalny i dla trójki aktorów.

11 nominacji otrzymały "Biedne istoty". Jednak na statuetkę nie ma szansy ani reżyser Yorgos Lanthimos, ani żaden z aktorów drugiego planu. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z "Czasem krwawego księżyca" Martina Scorsese. Chociaż film walczy o najważniejszą statuetkę i otrzymał łącznie 9 nominacji, przepadł w kilku istotnych kategoriach. Zobaczcie, które nominacje przemieniły się w statuetki.

BAFTA 2024: Laureaci

Zdjęcie "Oppenheimer"

Najlepszy film

"Anatomia upadku"

"Przesilenie zimowe"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer" - zwycięzca

"Biedne istoty"





Zdjęcie Sandra Hüller w scenie z filmu "Strefa interesów" / materiały prasowe

Najlepszy film brytyjski

"Dobrzy nieznajomi"

"How to Have Sex"

"Napoleon"

"The Old Oak"

"Biedne istoty"

"Ulica Rye Lane"

"Saltburn"

"Georgie ma się dobrze"

"Wonka"

"Strefa interesów" - zwycięzca





Najlepszy debiut brytyjskiego reżysera, scenarzysty lub producenta

"Blue Bag Life"

"Bobi Wine. Prezydent z getta"

"Earth Mama" - zwycięzca

"How To Have Sex"

"Czy jest tam ktoś?"





Zdjęcie Kadr z filmu "Strefa interesów" / materiały prasowe

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"20 dni w Mariupolu", Ukraina

"Anatomia upadku", Francja

"Poprzednie życie", Korea Południowa

"Śnieżne bractwo", Hiszpania

"Strefa interesów", Wielka Brytania - zwycięzca





Najlepszy dokument

"20 dni w Mariupolu" - zwycięzca

"Jon Batiste: Amerykańska symfonia"

"Beyond Utopia"

"Nieustannie: Historia Michaela J. Foxa"

"Wham!"





Zdjęcie Kadr z filmu "Chłopiec i czapla"

Najlepszy film animowany

"Chłopiec i czapla" - zwycięzca

"Uciekające kurczaki: Era nuggetsów"

"Między nami żywiołami"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"





Zdjęcie Christopher Nolan / JUSTIN TALLIS / Getty Images

Najlepszy reżyser

Justine Triet, "Anatomia upadku"

Andrew Haigh, "Dobrzy nieznajomi"

Alexander Payne, "Przesilenie zimowe"

Bradley Cooper, "Maestro"

Christopher Nolan, "Oppenheimer" - zwycięzca

Jonathan Glazer, "Strefa interesów"





Zdjęcie Sandra Hüller w scenie z filmu "Anatomia upadku" / materiały prasowe

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Anatomia upadku" - zwycięzca

"Barbie"

"Przesilenie zimowe"

"Maestro"

"Poprzednie życie"





Najlepszy scenariusz adaptowany

"Dobrzy nieznajomi"

"American Fiction" - zwycięzca

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"





Zdjęcie Emma Stone / Joe Maher / Getty Images

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Carey Mulligan, "Maestro"

Emma Stone, "Biedne istoty" - laureatka

Fantasia Barrino, "Kolory purpury"

Margot Robbie, "Barbie"

Sandra Hüller, "Anatomia upadku"

Vivian Oparah, "Ulica Rye Lane"





Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Barry Keoghan, "Saltburn"

Bradley Cooper, "Maestro"

Cillian Murphy, "Oppenheimer" - zwycięzca

Colman Domingo, "Rustin"

Paul Giamatti, "Przesilenie zimowe"

Teo Yoo, "Poprzednie życie"





Najlepsza aktorka drugoplanowa

Claire Foy, "Dobrzy nieznajomi"

Danielle Brooks, "Kolory purpury"

Da'Vine Joy Randolph, "Przesilenie zimowe" - laureatka

Emily Blunt, "Oppenheimer"

Rosamund Pike, "Saltburn"

Sandra Hüller, "Strefa interesów"





Zdjęcie Cillian Murphy / Joe Maher/BAFTA / Getty Images

Najlepszy aktor drugoplanowy

Dominic Sessa, "Przesilenie zimowe"

Jacob Elordi, "Saltburn"

Paul Mescal, "Dobrzy nieznajomi"

Robert De Niro, "Czas krwawego księżyca"

Robert Downey Jr., "Oppenheimer" - laureat

Ryan Gosling, "Barbie"





Najlepszy casting

"Dobrzy nieznajomi"

"Anatomia upadku"

"Przesilenie zimowe"

"How to Have Sex"

"Czas krwawego księżyca"





Najlepsze zdjęcia

"Czas krwawego księżyca"

"Maestro"

"Oppenheimer" - zwycięzca

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"





Najlepsze kostiumy

"Barbie"

"Czas krwawego księżyca"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty" - zwycięzca





Najlepszy montaż

"Anatomia upadku"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer" - zwycięzca

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"





Najlepsza charakteryzacja i fryzury

"Czas krwawego księżyca"

"Maestro"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty" - zwycięzca





Najlepsza muzyka

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer" - zwycięzca

"Biedne istoty"

"Saltburn"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"





Najlepsza scenografia

"Barbie"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty" - zwycięzca

"Strefa interesów"





Najlepsze efekty specjalne

"Twórca"

"Strażnicy galaktyki, vol. 3"

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"

"Napoleon"

"Biedne istoty" - zwycięzca





Najlepszy dźwięk

"Ferrari"

"Maestro"

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"

"Oppenheimer"

"Strefa interesów" - zwycięzca





Najlepsza brytyjska animacja krótkometrażowa

"Crab Day" - zwycięzca

"Visible Mending"

"Wild Summon"





Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy

"Festival of Slaps"

"Gorka"

"Jellyfish and Lobster" - zwycięzca

"Such A Lovely Day"

"Yellow"





Rising Star Award dla młodego aktora lub aktorki

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce - laureatka

Sophie Wilde