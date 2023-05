TOP 10 najlepszych filmów na Netflix, HBO Max i Amazon Prime. Co warto obejrzeć w 2023 roku?

Spis treści: 01 Co warto obejrzeć na Netflix, HBO Max i Amazon Prime?

02 TOP 10 najlepszych filmów na Netflix

03 TOP 10 najlepszych filmów na HBO Max

04 TOP 10 najlepszych filmów na Amazon Prime

Co warto obejrzeć na Netflix, HBO Max i Amazon Prime?

Netflix , HBO Max i Amazon Prime to najpopularniejsze platformy streamingowe w Polsce. Konkurujące ze sobą serwisy starają się przyciągać widzów intrygującymi produkcjami w gwiazdorskiej obsadzie. Maj pod tym względem wypada obiecująco.

Jakie filmy warto zobaczyć? W tym miesiącu królują niemal wszystkie najpopularniejsze gatunki. Z pewnością powody do radości mają miłośnicy kina akcji i dramatów. Filmy, które warto zobaczyć w tym miesiącu to również propozycje z gatunków, takich jak:



science fiction,

horror,

filmy dokumentalne,

komedie romantyczne,

thrillery.

TOP 10 najlepszych filmów na Netflix

Netflix w maju przygotował dla swoich widzów porcję znakomitych propozycji filmowych. Na platformie dostępne są zarówno nowe seriale i filmy ("Black Knight" i "Fubar"), jak i kultowe tytuły, które warto obejrzeć w wolnej chwili. "Matka", "Incepcja" , "Dobry agent", "Gladiator" oraz "Johnny" - to tylko kilka tytułów, obok których nie sposób przejść obojętnie. Oto nasza lista TOP 10 najlepszych filmów na Netflix.

"Matka"

Świetnie wyszkolona zabójczyni wychodzi z ukrycia, aby chronić córkę, której nigdy nie poznała, przed okrutnymi zbrodniarzami pałającymi żądzą zemsty.

Wideo youtube

"Alias"

Zatwardziały agent wywiadu przechodzi trudny test moralności, gdy przenika do grupy przestępczej i nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z synkiem jej szefa.

"Gorzko, gorzko!"

Przekonany, że potrafi oczarować każdą kobietę, niepoprawny flirciarz wybiera sobie za cel upartą narzeczoną syn ambitnego polityka.

Wideo youtube

"Na zachodzie bez zmian"

Kiedy 17-letni Paul trafia na front zachodni podczas I wojny światowej, ponura rzeczywistość życia w okopach szybko studzi jego początkowy entuzjazm.

Wideo youtube

"Johnny"

Skazany na prace społeczne w hospicjum młody przestępca zaprzyjaźnia się z pełnym empatii księdzem, który całkowicie zmienia jego życie.

Wideo youtube

"Incepcja"

Skonfliktowany wewnętrznie złodziej potrafiący wydobywać sekrety ze snów innych ludzi przyjmuje ostatnie, ryzykowne zlecenie: zaszczepienie w czyimś umyśle pewnej idei.

"Dobry agent"

Podczas II wojny światowej do raczkującej agencji CIA zwerbowany zostaje błyskotliwy student Uniwersytetu Yale. Praca sprawia, że jego ideały zaczynają ulegać erozji.

"Gladiator"

Rzymski generał, mający zasiąść na tronie po śmierci cesarza, zostaje skazany na śmierć przez żądnego władzy syna zmarłego monarchy.

Wideo youtube

"Helikopter w ogniu"

Helikoptery amerykańskich sił zbrojnych ścigające dwóch podwładnych somalijskiego watażki zostają zestrzelone, a Amerykanie ponoszą ciężkie straty.

"Irlandczyk"

W docenionym przez krytyków filmie Martina Scorsese płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.

Wideo youtube

TOP 10 najlepszych filmów na HBO Max

Na HBO Max oferuje dostęp do bogatej biblioteki filmów. Na platformie pojawiają się zarówno klasyki kina, jak i nowe hity. Wśród nich są m.in. "Diuna", "Joker" , "Podziemny krąg", "Szeregowiec Ryan" czy "Wyspa tajemnic" . Prezentujemy listę TOP 10 najlepszych filmów na HBO Max.

"Joker"

Joaquin Phoenix jako strudzony życiem komik, który popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą.

Wideo youtube

"Podziemny krąg"

Kultowy film Davida Finchera opowiadający o młodym człowieku, pracowniku dużej firmy, który nie widzi sensu w swoim życiu. Szukając pocieszenia, chodzi na spotkania dla osób chorych i nieszczęśliwych.

"Wyspa tajemnic"

Leonardo DiCaprio jako szeryf federalny, który stara się dowiedzieć, jak doszło do zniknięcia pacjentki z pilnie strzeżonego szpitala dla chorych psychicznie przestępców.

"Szeregowiec Ryan"

Tom Hanks w roli kapitana, który wraz ze swoim oddziałem zostaje wysłany na ratunek zaginionemu spadochroniarzowi.

Wideo youtube

"Człowiek w ogniu"

W Mexico City były żołnierz piechoty morskiej przysięga zemstę na ludziach, którzy popełnili niewyobrażalną zbrodnie przeciwko rodzinie, jaką miał chronić.

"Diuna"

Słynna saga o międzygalaktycznym wojowniku Paulu Atrydzie i jego mesjanistycznym powołaniu, by przewodzić swojemu ludowi i jego walce o przetrwanie. Bohater prowadzi wojowników przeciwko złemu baronowi i próbuje zniszczyć galaktyczny handel "przyprawą".

Wideo youtube

"Lśnienie"

Opowieść o mrocznym hotelu, w którym ożywają wspomnienia o okrutnej zbrodni popełnionej w tym miejscu.

"Zaginiona dziewczyna"

W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza zaginięcie swojej pięknej żony Amy. Pośród medialnego szaleństwa i presji ze strony przedstawicieli prawa, portret ich szczęśliwego związku zaczyna się sypać.

Wideo youtube

"Złap mnie, jeśli potrafisz"

Leonardo DiCaprio oraz Tom Hanks w zabawnej opowieści w reżyserii Stevena Spielberga o utalentowanym fałszerzu oraz agencie FBI, który próbował go dopaść.

"Bohemian Rhapsody"

Hołd złożony grupie Queen oraz jej niezwykłemu wokaliście Freddiemu Mercury'emu, który przeciwstawił się stereotypom i odrzucał konwencję, stając się jednym z najbardziej uwielbianych artystów na świecie.

Wideo youtube

TOP 10 najlepszych filmów na Amazon Prime

Biblioteka Amazon Prime to ogromny zbiór oryginalnych filmów, w tym tytuły, które zaliczane są do szerokiego grona klasyki kina. "Zielona mila" , "Zjawa" , "Pewnej nocy w Miami" - to tylko część tytułów, dla których warto wykupić subskrypcję tej platformy VOD. Co jeszcze warto obejrzeć? Oto TOP 10 najlepszych filmów na Amazon Prime.

"Zjawa"

Hugh Glass zostaje zaatakowany przez niedźwiedzia. Ledwo żywy, pozostawiony na pewną śmierć, wbrew wszystkiemu stara się przeżyć.

Wideo youtube

"Skazani na Shawshank"

Zdobywca Oscara Tim Robbins wciela się w jedną z głównych ról dramatu o bankierze, który został niesłusznie skazany za morderstwo swojej żony i jej kochanka.

"Zielona mila"

Film oparty na powieści Stephena Kinga. W latach 30. strażnicy bloku śmierci odkrywają, że jeden ze skazanych morderców posiada moc uzdrawiającą. Fakt ten stawia ich przed dylematem moralnym.

Wideo youtube

"Chłopiec w pasiastej piżamie"

Między chłopcem o imieniu Bruno, synem nazistowskiego oficera, a Szmulem, żydowskim chłopcem przebywającym w obozie koncentracyjnym, zawiązuje się zakazana przyjaźń. Choć dzieli ich drut kolczasty, ich życia nierozerwalnie się łączą.

"1917"

Dwaj brytyjscy szeregowcy u schyłku I wojny światowej otrzymują ogromnie ryzykowną misję, od której powodzenia zależy życie ich towarzyszy. Muszą przedrzeć się za linię wroga i przekazać rozkaz odwołujący atak, który w świetle nowych informacji nie ma najmniejszych szans powodzenia. Jeśli nie uda się wypełnić misji, niechybna śmierć czeka ponad 1600 żołnierzy.

Wideo youtube

"Pewnej nocy w Miami"

Pewnej nocy w Miami przedstawia wyobrażenie niezwykłej nocy, kiedy to czterej legendarni mężczyźni — Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke i Jim Brown - dyskutowali nad swoimi rolami w walce o prawa obywatelskie i rewolucji kulturowej lat 60. XX w.

"Requiem dla snu"

Historia czwórki bohaterów, dla których używki są ucieczką przed otaczającą ich rzeczywistością.

Wideo youtube

"Ultimatum Bourne'a"

Matt Damon powraca jako świetnie wyszkolony zabójca, Jason Bourne, tropiąc agentów, którzy skradli jego pamięć i prawdziwą tożsamość. Bourne nieprzerwanie ściga się po całym świecie, walcząc z nowym pokoleniem agentów CIA, śledzących każdy jego ruch, gdy w końcu pozna prawdę kryjącą się za jego tajemniczą przeszłością.

"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"

Podróż hobbita z Shire i jego ośmiu towarzyszy, której celem jest zniszczenie potężnego pierścienia pożądanego przez Czarnego Władcę - Saurona.

Wideo youtube

"Wściekłe psy"

Jak z pozoru idealny napad się nie udaje, grupa przestępców zaczyna podejrzewać, że w ich szeregach znajduje się zdrajca, którego próbują wyrzucić ze swojej kwatery głównej.

