Robert De Niro zaskoczył niedawno fanów informacją o narodzinach swojego kolejnego potomka. Słynny hollywoodzki aktor, który ma już szóstkę dzieci z trzech poprzednich związków, radosną nowiną podzielił się w wywiadzie promującym jego nowy film, nadchodzącą komedię "Wszystko o moim starym" . Gdy dziennikarka "ET Canada" wspomniała o sześciorgu jego pociech, ten natychmiast ją poprawił. "Właściwie to mam ich siedmioro. Właśnie urodziło mi się dziecko" - wyznał 79-letni gwiazdor.

Reklama

Dwukrotny laureat Oscara nie zdradził jednak w tej rozmowie żadnych szczegółów na temat płci i imienia maleństwa, nie ujawnił on też personaliów swojej partnerki. W tej ostatniej kwestii wyręczyła go Kim Cattrall , która partneruje mu w jego nowym filmie.



"Niech Bóg błogosławi jemu i jego drugiej połówce. Tiffany jest tak piękną i wspaniałą kobietą. Cieszę się ich szczęściem" - stwierdziła gwiazda "Seksu w wielkim mieście" w rozmowie z "Extra". Wskazała tym samym, że matką dziecka jest Tiffany Chen, instruktorka sztuk walki, którą gwiazdor "Taksówkarza" poznał w 2015 roku na planie komedii "Praktykant". Para spotyka się ponoć od dwóch lat.

Robert De Niro: 79-latkowi właśnie urodziła się córka. Ma na imię Gia

Gayle King, prezenterka porannego programu "CBS Mornings" ujawniła tymczasem, że aktorowi urodziła się córka. De Niro udostępnił redakcji zdjęcie nowonarodzonej pociechy, której wraz z partnerką nadali imię Gia Virginia. "Rodzice są wniebowzięci. Ciąża była planowana, oboje bardzo chcieli mieć razem dziecko. Robert jest niesamowicie podekscytowany" - ogłosiła na antenie dziennikarka. Gia Virginia Chen-De Niro przyszła na świat 6 kwietnia.

Podczas uroczystej premiery filmu "Wszystko o moim starym" De Niro przyznał, że choć jest uradowany narodzinami kolejnej pociechy, bycie ojcem bywa dlań trudnym doświadczeniem. "Wielu ludzi tak naprawdę nie ma pojęcia, co to znaczy być dobrym ojcem. Jako ojciec ponosisz ogromną odpowiedzialność. Jest w tym mnóstwo tajemnicy, ekscytacji, przerażenia. Musisz po prostu dawać z siebie wszystko" - wyjawił we wtorek w rozmowie z "Access Hollywood".



Z pierwszą żoną, Diahnne Abbott, gwiazdor ma dwoje dzieci: 51-letnią Drenę i 46-letniego Raphaela. 27-letni dziś bliźniacy Aaron i Julian to z kolei owoc związku De Niro z modelką Toukie Smith. Z małżeństwa z Grace Hightower aktor ma 25-letniego syna Elliota i 11-letnią córkę Helen.