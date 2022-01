Od 5 stycznia na Netfliksie Tomasza Włosoka oglądać możemy w filmie "Jak pokochałam gangstera" , w którym wciela się w postać inspirowaną gangsterem Nikodemem "Nikosiem" Skotarczakiem.

Główny bohater filmu Macieja Kawulskiego to chłopak z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Gigantyczne pieniądze, budowa samochodowego imperium, spektakularna ucieczka z więzienia. Jego życie to ciągła jazda bez trzymanki, która pokazuje jak wiele trzeba poświęcić, żeby móc pozostać sobą.



"Włosok jest magnetyczny i pokazuje różne twarze Nikosia. Od bezwzględnego mordercy wydającego wyroki na byłych przyjaciół, przez typowego "polskiego cwaniaczka", mogącego spokojnie przybić pionę ze Zdziśkiem Najmrodzkim z wizji Mateusza Rakowicza w 'Najmro', playboya zdradzającego kolejne żony, ale wiernego jednej prostytutce (świetna Grochowska), w końcu kochającego ojca i tragiczną postać przywaloną nieumiejętnością 'się w zmieniającej się gangsterskiej rzeczywistości późnych lat 90. XX wieku" - chwalił Włosoka Łukasz Adamski.

Wideo "Jak pokochałam gangstera": Oficjalny zwiastun

Tomasz Włosok: Psychopatyczny gangster

Przypomnijmy, że w 2020 roku Włosok został doceniony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za rolę drugoplanową w filmie "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" . Wcielił się w nim w psychopatycznego gangstera Waldena.

Czy wpłynęło to w jakiś sposób na jego karierę? "Moje sprawy zawodowe toczą się raczej po staremu. Pojawiły się pewne propozycje. Nie wiem, czy za sprawą tej nagrody, czy nie. Staram się tego nie analizować. Jestem ogromnie wdzięczny za to, że zostałem doceniony na festiwalu. Ale nie rozpływam się nad tym zbytnio" - aktor mówił w rozmowie z Polska Agencją Prasową.

Zdjęcie Za drugoplanową rolę w filmie "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" Tomasz Włosok otrzymałnagrodę na festiwalu w Gdyni / Paweł Jaszczuk / materiały prasowe

Tomasz Włosok może pochwalić się również rolami w takich filmach, jak "Boże Ciało", "Diablo. Wyścig o wszystko", "Polot", "Underdog", "53 wojny" oraz "Podatek od miłości". Pojawiałśię również w serialach, m.in. "Kruk. Szepty słychać po zmierzchu", "Stulecie Winnych", "1983", "Osiecka", "M jak miłość" czy"Wojenne dziewczyny".

"Król dopalaczy" i "Piosenki o miłości"

Niedługo Tomasza Włosoka znów wcieli się w postać ze świata przestępczego. Zagra tytułową rolę w "Królu dopalaczy". Będzie to historia chłopaka, który otwiera pierwszy w Polsce sklep z dopalaczami, robi spektakularną karierę, a później zalicza widowiskowy upadek.

"Ten film traktuję bardzo poważnie, ponieważ mówi o tym, co szkodzi młodym. Myślę o moich najbliższych, którzy mogliby być narażeni na dostęp do dopalaczy. Ten film musi być przestrogą. Jeśli nią nie będzie, to nie może powstać" - Włosok mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową.



Na premierę czeka też kolejny obraz Włosoka "Piosenki o miłości" . Film Tomasza Habowskiego wygrał w ubiegłym roku gdyński Konkurs Filmów Mikrobudżetowych, a teraz ma szansę stać się przebojem i nowym głosem polskiego niezależnego kina.

Głównymi bohaterami "Piosenek o miłości" jest dziewczyna z małego miasta o wyjątkowym talencie (Justyna Święs) i skłócony z ojcem chłopak z bogatego warszawskiego domu (Włosok). Ona nie wierzy w siebie, on szuka własnej drogi. Połączy ich przypadkowe spotkanie, a niezwykła melodia sprawi, że między tą dwójką narodzi się uczucie. Jednak aby melodia stała się prawdziwą piosenką o miłości oboje będą musieli przewartościować swój świat, pełen marzeń i ambicji.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piosenki o miłości" [trailer] materiały prasowe

Za rolę w "Piosenkach o miłości" Włosok otrzymał nominację do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.



Prywatnie Tomasz Włosok związany jest z aktorką Malwiną Buss. Od 2019 roku para wychowuje córkę Jagodę.

Malwina Buss: Najlepsza rola ever 1 / 6 Malwina Buss uczęszczała do Ogniska Teatralnego u Machulskich, prowadzonego przez Jana Machulskiego i Halinę Machulską oraz brała udział w warsztatach aktorsko-wokalnych prowadzonych przez Zbigniewa Zamachowskiego w Książu (2011). Źródło: Agencja FORUM Autor: Łukasz Krajewski / ArtService udostępnij

