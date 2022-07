W Polsce, przed delegalizacją dopalaczy w 2010 roku, działało ponad tysiąc sklepów z takim asortymentem. Po ich zamknięciu zatruć było jeszcze więcej, bo sprzedaż przeniosła się do podziemia. Historia imperium legalnych narkotyków to idealny temat dla kina, a że takiego jeszcze nie było, producentka Katarzyna Samson oraz reżyser Pat Howl postanowili opowiedzieć tę historię po swojemu. Wspólnie napisali scenariusz "Króla dopalaczy" i wspólnie go realizują. To pierwsza w Polsce produkcja społecznie odpowiedzialna, czyli realizowana z dobrowolnym uwzględnieniem interesów społecznych oraz aspektów środowiskowych.

"Król dopalaczy": Kino crowdinvestingu

"Ten film nie jest landrynkową laurką wystawioną głównemu bohaterowi. To bardziej studium psychologiczne postaci oraz otoczenia społeczno-prawnego. Pogłębione psychologicznie kino akcji, w którym mierzymy się z bohaterem, który wybrał drogę prowadzącą w głąb bardzo mrocznej przestrzeni" - mówi Katarzyna Samson.

W główną rolę wcielił się Tomasz Włosok, znakomity aktor młodego pokolenia, którego widzowie pokochali za role w "Jak zostałem gangsterem" i "Hiacyncie". Reżyser, Pat Howl przyznaje, że nie wyobraża sobie innego aktora w roli Dawida: "Kiedy Tomek przyszedł na zdjęcia próbne, już po kilku minutach wiedzieliśmy, że mamy głównego bohatera i nie szukaliśmy nikogo więcej. To jego film".

W obsadzie filmu znaleźli się również Vanessa Aleksander , Łukasz Simlat , Rafał Maćkowiak , Agnieszka Grochowska , Janusz Chabior , Marek Kalita , Grażyna Szapołowska i Jan Frycz .



Zdjęcie Jan Frycz na planie filmu "Król dopalaczy" / Monolith Films / materiały prasowe

"Król dopalaczy" to film zrealizowany w ramach crowdinvestingu, nowoczesnej formy finansowania społecznościowego, w ramach którego drobni inwestorzy obejmują akcje spółki producenta (jest to co innego niż popularny crowdfunding, w którym wspiera się projekt, nie licząc na zysk finansowy).

"Król dopalaczy": O czym opowie film?

Jak szybko i legalnie zgarnąć wielką kasę w Polsce wczesnych lat 2000? Wielu chciało to wiedzieć, ale Dawid po prostu musiał! Kiedy wraz ze śmiercią ojca spadły na niego problemy finansowe, które pogrążyły jego rodzinę, wpadł na pomysł: dopalacze! Absolutnie legalne zamienniki narkotyków. Całkowicie bezpieczna zabawa dla tysięcy młodych ludzi. Pomysł chwycił, Dawid nie nadążał z realizacją zamówień, mieszał coraz bardziej wymyślne formuły, a kasa rosła. Wydawało się, że świat leży u jego stóp: piękne kobiety, szybkie samochody i układy na najwyższych szczeblach władzy. Niestety okazało się, że dopalacze nie są jednak całkiem legalne i bezpieczne. Co gorsza, znalazł się policjant, którego nie dało się przekupić, a układy z gangsterskim światem to stąpanie po kruchym lodzie.

