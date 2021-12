"Tyle lat prowadzenia 'Kammel Czanel', że nie wytrzymałem i znowu zaczęliśmy nagrywać. Ale tym razem podcast" - Tomasz Kammel poinformował za pośrednictwem Instagrama. Najpierw do audycji zaprosił swoją koleżankę z TVP. "Pierwszy odcinek z Martą Manowską o tym, jak otwiera się ludzi w rozmowie, o tym, że MM nienawidzi small talków i o byciu od 15 lat w podróży" - uchylił rąbka tajemnicy.

Do wpisu dołączone jest zdjęcia wykonane w studiu nagraniowym. Manowska siedzi na nim na krześle, a Kammel obok niej na podłodze. "Jak widzicie, sprowadziła mnie do parteru i teraz tam siedzę szczęśliwy" - dziennikarz ujął tę sytuację żartobliwie.

Reklama

Podcast nosi tytuł "Dogadajmy się". Premiera pierwszego odcinka odbędzie się wkrótce, jednak Kammel nie podał, kiedy konkretnie.

Instagram Post

Do wpisu prezentera w komentarzu odniosła się Manowska. "No nienawidzę, choć nienawiść jest instynktem złym. Dziękuję, gratuluję, czekam na premierę, ciesząc się, że nikt nikogo do parteru nie sprowadził w tej rozmowie. Wierzę, że będzie to dla Was ciekawa porcja przemyśleń. Dajcie koniecznie znaki" - stwierdziła.

W swoich publikacjach w mediach społecznościowych Kammel najchętniej koncentruje się na zagadnieniach związanych z komunikacją, wizerunkiem i savoir-vivrem. Podobne kwestie podejmował w swoich książkach - "Dogadajmy się", "Moc w gębie. Jak gadać, żeby się dogadać" i "Jak występować publicznie... nie tylko w telewizji".



Zobacz również:



Twórca "Samych swoich" nie żyje. Miał 91 lat

Ostatni z wielkich. Wciąż nie chce się wierzyć, ilu lat dożył

Objawienie roku? 20-letnia piękność ma polskie korzenie!