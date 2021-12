Legendarny twórca "Taksówkarza" swoją krytyczną opinię na temat kina komiksowego wyraził w 2019 roku w głośnym wywiadzie dla magazynu "Empire". Stwierdził w nim, że filmy o superbohaterach nie są prawdziwym kinem i bliżej im do parków rozrywki. Z opinią Scorsese nie zgadza się Tom Holland. Dla niego filmu o superbohaterach to prawdziwa sztuka.

Tom Holland: Komiksowe filmy to prawdziwa sztuka

"Gdyby zapytać Martina Scorsese, czy chce wyreżyserować film o superbohaterach, nie wiedziałby jak to zrobić, bo nigdy nie wyreżyserował żadnego. Występowałem w filmach superbohaterskich, występowałem w filmach, o których rozmawiało się w kontekście Oscarów. Jedyną różnicą pomiędzy nimi jest tylko to, że te pierwsze są o wiele droższe. Sposób, w jaki pracuję w nich nad swoimi postaciami, w jaki reżyser pracuje nad historią i postaciami, jest taki sam. Tylko skala przedsięwzięcia jest większa. Dlatego myślę, że komiksowe filmy są prawdziwą sztuką" - powiedział Holland w rozmowie z portalem "The Hollywood Reporter".



"Kiedy kręcisz takie filmy, wiesz, że niezależnie od tego czy będą dobre czy złe, obejrzą je miliony widzów. Kiedy znów kręcisz niewielki, niezależny film, jeśli będzie zły, to nikt go nie obejrzy. Presja jest więc nieporównywalna. Możesz o to samo zapytać innych aktorów grających i w filmach komiksowych i tzw. filmach 'wartościowych' - Benedicta Cumberbatcha, Scarlett Johansson, Roberta Downeya Jra. Powiedzą to samo. Plus to, że w filmach oscarowych jest mniej obcisłych kostiumów" - zakończył swój wywód Holland.

"Spider-Man: Bez drogi do domu" największym kinowym hitem 2021

Tymczasem "Spider-Man: Bez drogi do domu" został właśnie najbardziej kasowym filmem 2021 roku na całym świecie. Po przekroczeniu bariery miliarda dolarów zysku, wyprzedził dotychczasowego lidera - chińskie widowisko wojenne "Battle at Lake Changjin".



