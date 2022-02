Z powodu 56. Super Bowl, a także przypadających na ten okres walentynek, północnoamerykańska premiera filmu "Uncharted" została zaplanowana na piątek, 18 lutego. Tego samego dnia trafi on też do polskich kin. Film w reżyserii Rubena Fleischera zdążył już jednak zadebiutować na piętnastu innych zagranicznych rynkach i zarobił na nich 21,5 miliona dolarów.



"Uncharted" najlepiej poradził sobie w Wielkiej Brytanii, gdzie trafił na szczyt box-office'u z 6,4 milionami dolarów na koncie. Film Fleischera można oglądać też m.in. w Hiszpanii, Rosji, na Ukrainie i w krajach Bliskiego Wschodu. W tych ostatnich poradził sobie lepiej niż komiksowe hity, czyli "Eternals" , "Czarna Wdowa" i "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" . To dobry prognostyk na przyszłość dla filmu nakręconego za 120 milionów dolarów.

Poprzedni film z udziałem Toma Hollanda , komiksowy "Spider-Man: Bez drogi do domu" , został najbardziej kasowym hitem 2021 roku. W kinach na całym świecie zarobił już ponad miliard 800 milionów dolarów. Trudno przypuszczać, by "Uncharted" choćby zbliżył się do tej kwoty, nie zmienia to jednak faktu, że to już drugi z rzędu film z Tomem Hollandem, który trafia na szczyty box-office'u.

Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły, film "Uncharted" to widowiskowa opowieść o przygodach nieustraszonego poszukiwacza skarbów Nathana Drake'a. Tylko jego sprawność, intelekt, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia mitycznej krainy złota - El Dorado. Drake jest potomkiem słynnego korsarza i obieżyświata, sir Francisa Drake'a. To po nim odziedziczył skłonność do brawury, inteligencję i pragnienie niekończącej się przygody. W poszukiwaniu El Dorado towarzyszyć mu będzie zaufany przyjaciel Victor Sullivan. Obok Toma Hollanda w filmie występują też Mark Wahlberg , Antonio Banderas i Sophia Ali.

Sam Tom Holland szykuje się już do roli w kolejnym projekcie. Wcieli się w postać Freda Astaire'a w niezatytułowanym jeszcze filmie biograficznym poświęconym temu słynnemu aktorowi i tancerzowi.

