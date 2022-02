"Krime Story. Love Story" to nowe dzieło twórców filmu "Proceder" . Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opisana w książce rapera Marcina "Kali" Gutkowskiego, jest jak współczesna ekranizacja "Romea i Julii". Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której nikt nie ma lekko. Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzucenia - zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Planują, że będzie to ich ostatni nielegalny "skok", który ustawi ich już na całe życie. "Życie" jednak napisze dla nich zupełnie inny scenariusz. Człowiek, na którego dostają zlecenie okaże się ojcem dziewczyny, dla której główny bohater kompletnie straci głowę. Miłość skomplikuje wszystko i nawet taki facet jak Krime, którego nie usidliła wcześniej żadna kobieta, będzie musiał wybrać co jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze w życiu.



Główne role w filmie Michała Węgrzyna grają Cezary Łukaszewicz i Wiktoria Gąsiewska . Ta ostatnia wciela się w rolę Kamili, która zakochuje się na zabój w Krimie - starszym od niej mężczyźnie z trudną przeszłością. Miłość trafia ich prosto w serce. W jednej ze scen młoda aktorka gra nago. "Pamiętam, że w którymś momencie reżyser ustalił z Wiktorią, że ona rozbierze się w jednym z ujęć. Mnie o tym nie poinformowano, więc gdy zaczęliśmy kręcić tę scenę, odwróciłem się i zawstydziłem, co widać w filmie" - opowiada Łukaszewicz.



Za reżyserię komedii romantycznej "Miłość jest blisko" odpowiada Radek Dunaszewski , który przyznaje, że kompletując obsadę, wzorował się na znakomitych aktorskich zespołach kultowych komedii: "Notting Hill" i "Bezsenność w Seattle" . Natalia ( Weronika Książkiewicz ) i Adam ( Wojciech Solarz ) znają się od dziecka. Nigdy nie byli parą, ale od zawsze są razem. Mieszkają w jednym domu, korzystają wspólnie z pomieszczeń w swoich mieszkaniach, a ich sypialnie dzieli tylko cienka ściana. Natalia pragnie mężczyzny, najlepiej opiekuńczego domatora, który byłby oparciem dla niej i jej syna. Adam po rozwodzie szuka silnych emocji i najchętniej wybrałby się do Amazonii.



Pewnego dnia marzenia Natalii i Adama się spełniają. Na jego drodze los stawia piękną Marikę ( Olga Bołądź ), podróżniczkę i pisarkę, która zaprasza go do swojego świata. Tymczasem w Natalii zakochuje się Bruno ( Grzegorz Małecki ), bogaty dentysta, który chce spełniać jej wszystkie marzenia. Przypadkowe znajomości zapowiadają się obiecująco...

W kolejnej komedii romantycznej zatytułowanej "Wyjdź za mnie" Jennifer Lopez gra supergwiazdę muzyki Kat Valdez, która jest w związku z Bastianem, też znanym artystą (Maluma). Ich wspólny, wielki hit "Marry Me" zdobywa kolejne listy przebojów. Oni, zakochani postanawiają się pobrać przed swoją publicznością. Ceremonia ma być transmitowana na platformach społecznościowych. Jednak Kat na chwilę przed powiedzeniem "tak" odkrywa, że Bastian ją zdradził. Chcąc zemścić się na mężczyźnie, postanawia poślubić nieznajomego człowieka, którego wybiera losowo z publiczności. Wybór pada na Charliego Gilberta ( Owen Wilson ), który został zaciągnięty na koncert przez swoją nastoletnią córkę (Chloe Coleman) i najlepszą przyjaciółkę ( Sarah Silverman ). Czy dwoje ludzi z tak kompletnie innych światów może pokonać przepaść ich dzielącą i stworzyć miejsce, do którego oboje należą?



W zrealizowanej przez Kennetha Branagha nowej wersji kryminału " Śmierć na Nilu", sielankowy nastrój miodowego miesiąca młodej pary, spędzającej podróż poślubną na luksusowym statku rzecznym, zostaje przerwany przez ponure zdarzenie. Beztroska wycieczka po Egipcie zmienia się w poszukiwania mordercy, na czele których staje jeden z uczestników rejsu po Nilu, niezawodny Hercules Poirot (w tej roli sam reżyser). Egzotyczna, tajemnicza i niepozbawiona niebezpieczeństw sceneria stanowi znakomite tło tej mrocznej opowieści o obsesyjnej miłości i jej tragicznych skutkach. Tym bardziej, że historia - jak rzeka - wije się w niezwykle zagadkowy sposób, nie pozwalając widzom odgadnąć zakończenia aż do finałowej, szokującej demaskacji.

"Mascarpone" to komedia romantyczna w ciepłym włoskim stylu, z niezwykłym powiewem świeżości. W centrum znajdują się trzydziestolatkowie żyjący w Rzymie, którzy wspierają się nawzajem i dzięki temu mogą spełnić marzenia o karierze i odnalezieniu prawdziwej miłości... do siebie. Główny bohater filmu - Antonio, rozstaje się z mężem i nagle musi znaleźć nowy dom, pracę, a przede wszystkim - cel w życiu. Wynajmuje sobie pokój i zatrudnia się w piekarni. Zaczyna stawiać czoła rzeczywistości z pomocą przyjaciół, pasji do słodyczy i... aplikacji do randkowania.



Dwunastolatek, o którym opowiada film "Abe gotuje" - chce zostać szefem kuchni i łączyć ludzi poprzez gotowanie. Jednak jego półizraelska, półpalestyńska rodzina nigdy nie zjadła wspólnego posiłku, który nie skończyłby się kłótnią. Abe ( Noah Schnapp ) porzuca tradycyjny letni obóz i zaczyna pracować z Chico - śmiałym, ulicznym kucharzem, który zachęca go do wychodzenia poza stare kulinarne przyzwyczajenia. Kiedy oszustwo chłopaka wychodzi na jaw, musi on zmierzyć się ze swoją rodziną, środowiskiem i pasją.



"Moja mama gorylica" to animacja na podstawie książki Fridy Nilsson pod tym samym tytułem. Pewnego dnia przed domem dziecka Czysty Kąt, na starannie zagrabionej żwirowej alejce, hamuje z piskiem opon rozklekotane volvo. Wysiada z niego... gorylica! Przyjechała, by adoptować jedną z sierot. Niemal od razu wie, które to będzie dziecko. Biedna Jonna! Tak marzyła, żeby jej mama była elegancka i pachniała perfumami. Gorylica jest wielka‚ niezgrabna i niechlujnie ubrana. W dodatku podobno pożera dzieci. Niestety Jonna nie ma wyboru. Gorylica zabiera ją ze sobą. Jaki los czeka Jonnę? Czy spełnią się jej obawy? I czy wróci do domu dziecka, gdy tak postanowi urząd gminy?



Martha - o której opowiada kolejna z animacji, "Dziki Zachód Calamity Jane" - to nieustraszona dwunastolatka, która przez życie najchętniej puściłaby się galopem. Jest silna, odważna i... jest dziewczyną, co w czasach Dzikiego Zachodu oznacza jedno: przygody nie są dla niej. Ale właściwie, kto tak powiedział? Kiedy Martha Jane z rodziną i innymi osadnikami wyrusza w podróż przez Amerykę, nawet nie przypuszcza, ile nowych przeżyć ma przed sobą. Na razie jednak dni upływają jej na opiece nad rodzeństwem. Dopiero niespodziewany wypadek na drodze, zmienia bieg zdarzeń: ktoś musi zastąpić tatę Marthy Jane w prowadzeniu powozu. W sekrecie przed innymi, dziewczynka uczy się posługiwać lassem i trenuje jazdę konną, co nie wszystkim się podoba. Kiedy w obozie dochodzi do nieporozumienia, Martha Jane rzuca się do ucieczki, by udowodnić swoje racje. Przed nią pełna niebezpieczeństw trasa, nieprzewidziane tarapaty i... masa przygód! Czy uda jej się pokonać wszystkie przeszkody?



