To oni zdecydują, kto zostanie polskim kandydatem do Oscara. Jedna osoba wyłączona z prac komisji

Oscary 2025: kto wybierze polskiego kandydata do nagród Akademii

Już za tydzień, 15 września, poznamy polskiego kandydata do Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". Kto o tym zdecyduje?

Skład Komisji Oscarowej powołanej do wyboru filmu, ubiegającego się o nominację, został zaakceptowany przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Posiedzenie tego gremium odbędzie się 15 września. Jeszcze tego samego dnia na konferencji prasowej poznamy polskiego kandydata do Oscara.

Oto skład Komisji Oscarowej, która wyłoni polskiego kandydata do 98. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii "najlepszy film międzynarodowy":

Reklama

Ewa Puszczyńska - Przewodnicząca Komisji Oscarowej

Agatha Dominik

Kamila Dorbach

Bartosz Konopka

Joanna Kos-Krauze

Hanna Raniszewska

Krzysztof Spór

Krzysztof Terej

Grażyna Torbicka

Jedna osoba wyłączona z prac Komisji Oscarowej. Powody?

W Komisji miała być jeszcze Katarzyna Sobańska (podana i zaakceptowana w pierwotnym składzie Komisji Oscarowej), ale po konsultacji z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej, została ona wyłączona z udziału w posiedzeniu Komisji Oscarowej, a tym samym z wyboru polskiego kandydata do Oscara. Powodem jest jej zawodowe zaangażowanie w jeden ze zgłoszonych tytułów.

Katarzyna Sobańska jest autorką scenografii i dekoracji wnętrz do filmu "Chopin, Chopin!" , co oznacza, że jest to jeden ze zgłoszonych do oscarowej rywalizacji tytułów. Lista zgłoszonych produkcji nie jest znana.



Wyłonienie polskiego kandydata do Oscara nastąpi na posiedzeniu Komisji Oscarowej, które odbędzie się w dniu 15 września 2025 roku. Decyzja zostanie ogłoszona publicznie na konferencji prasowej w tym samym dniu.

Oficjalne zgłoszenie filmu wybranego jako polski kandydat do Oscara do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej musi nastąpić w terminie do dnia 1 października 2025 roku. Zgłoszenia wybranego filmu do Akademii dokonuje producent filmu przy wsparciu PISF.