Film Fennell jest adaptacją powieści Emily Brontë z 1847 roku pod tym samym tytułem. Opowiada o destrukcyjnej miłości Katarzyny Earnshaw i przygarniętego przez jej rodzinę Heathcliffa.

W rolach głównych zobaczymy Margot Robbie i Jacoba Elordiego, nominowanego w tym roku do Oscara za drugoplanową kreację w filmie "Frankenstein". W młodego Heathcliffa wcielił się Owen Cooper, który zachwycił widzów swym występem w miniserialu "Dojrzewanie" platformy Netflix. Budżet produkcji wyniósł 80 milionów dolarów, a piosenki napisała do niego Charli XCX. To największa produkcja w karierze Fennell, której "Obiecująca. Młoda. Kobieta." przyniosła Oscara za scenariusz oryginalny i nominację za reżyserię.

"Wichrowe Wzgórza" będą hitem kasowym?

Według analizy przytoczonej przez portal "Deadline" "Wichrowe Wzgórza", które zadebiutują w Stanach Zjednoczonych na ponad 3600 ekranach, mogą zarobić w swój pierwszy weekend od 40 milionów do nawet 50 milionów dolarów. Kolejne 30 milionów mają przynieść rynki zagraniczne.

Nie bez wpływu na wynik finansowy "Wichrowych Wzgórz" pozostaje fakt, że nadchodzący weekend będzie o jeden dzień dłuższy w Stanach Zjednoczonych z racji Dnia Prezydentów, który jest obchodzony w trzeci poniedziałek lutego. W zeszłym roku w tym czasie debiutował "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat", który zarobił podczas pierwszych dni wyświetlania 100 milionów dolarów.

"Wichrowe Wzgórza". Kiedy premiera?

"Wichrowe Wzgórza" wejdą do kin 13 lutego 2026 roku. Film można zobaczyć wcześniej w ramach pokazów przedpremierowych.