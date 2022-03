Timothee Chalamet i Luca Guadagnino: Kolejny wspólny projekt

"Bones and All" to pierwszy film kręcony przez, pochodzącego z Włoch, Lukę Guadagnino w Stanach Zjednoczonych. Zdjęcia do niego trwają aktualnie w Ohio. Film jest adaptacją powieści Camille DeAngelis, a scenariusz napisał David Kajganich ("Nienasyceni", "Suspiria").



Po sukcesie filmu "Tamte dni, tamte noce" Guadagnino już kilka razy próbował stworzyć coś razem z Timothee Chalametem , ale na przeszkodzie stawał napięty kalendarz młodego gwiazdora. Ostatnio mogliśmy go oglądać w filmach: "Diuna" , "Nie patrz w górę" , "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" .



Timothee Chalamet w "Bones and All"

Niewiele wiadomo o fabule filmu "Bones & All". Ma to być historia, łącząca elementy horroru i prawdziwego love-story.



Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły, bohaterami filmu "Bones and All" jest dwójka "przeklętych przez gwiazdy" kochanków, którzy wyruszają w liczącą tysiące mil podróż bocznymi drogami i ukrytymi przejściami. Pomimo usilnych starań, wszystkie te drogi wiodą ich w stronę swojej przeraźliwej przeszłości i do finału, w którym okaże się, czy ich miłość przetrwa.

W nowym filmie obok Timothee Chalameta wystąpi jeszcze Taylor Russell ("Fale", serial "Zagubieni w kosmosie").



W filmie występują również Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, Chloe Sevigny, David Gordon Green, Andre Holland, Jessica Harper oraz Francesca Scorsese.

"Bones and All" to jeden z wielu projektów, z jakim wiązany jest Guadagnino. Innym filmem, który ma wyreżyserować, jest poświęcony tenisowi ziemnemu "Challengers". Guadagnino ma też zająć się stworzeniem nowej wersji serialu "Powrót do Brideshead", kontynuacji filmu "Tamte dni, tamte noce", nowej wersji "Człowieka z blizną" oraz ekranizacji "Władcy much". Na chwile obecną nic nie wskazuje na to, aby te produkcje miały powstać.

Timothee Chalameta już niedługo czeka występ w drugiej części "Diuny" Denisa Villeneuve’a, w której powtórzy rolę Paula Atrydy. Aktor zagra też młodego Willy’ego Wonkę w filmie "Wonka".

