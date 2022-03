Jak co roku bukmacherzy typują oscarowych faworytów. Czy przewidywania analityków STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, się potwierdzą?

Oscary 2022: Najlepszy film - kto wygra?

Według analityków faworytem do zwycięstwa jest film "Psie pazury" z kursem 1.75. Drugie miejsce zajmuje "CODA" (kurs 2.00), a podium zamyka "Belfast" (kurs 12.00). Gracz, który na wygraną któregoś z tych filmów postawi 100 zł, może wygrać odpowiednio: 154 zł, 176 zł i 1056 zł (po odjęciu 12% podatku od gier).

Spośród nominowanych mniejsze szanse mają "West Side Story" (kurs 35.00), następnie "Diuna" (kurs 40.00). Najmniejsze szanse ma zaś "Drive My Car" z kursem 100 - obstawienie tego filmu za 100 zł w przypadku zwycięstwa będzie się wiązać z wygraną w wysokości 7920 zł.

Wideo "Psie pazury": Oficjalny zwiastun

Oscary 2022: Najlepsza aktorka - kto wygra?

Faworytką do złotej statuetki jest Jessica Chastain za rolę w filmie "Oczy Tammy Faye" - kurs 1.60. Po piętach depcze jej Nicole Kidman ("Being the Ricardos") z kursem 3.00. Kolejna jest Olivia Colman ( "Córka" ) - kurs 6.00. Kristen Stewart ( "Spencer" ) zajmuje czwartą lokatę - kurs 7.00. Stawkę zamyka Penelope Cruz ( "Matki równoległe" ) z kursem 20.00 Prawidłowe wskazanie tej aktorki jako zdobywczyni Oscara będzie oznaczać wygraną w wysokości 1 760 zł w przypadku stawki wynoszącej 100 zł.

Wideo "Oczy Tammy Faye" [trailer]

Oscary 2022: Najlepszy aktor - kto wygra?

Oscar w tej kategorii trafi - według bukmacherów - do Willa Smitha ( "King Rrichard: Zwycięska rodzina" ). Kurs to jedynie 1.10. Następną lokatę zajmuje Benedict Cumberbatch ( "Psie pazury" ) - kurs 5.00. Andrew Garfield występujący w "Tick, Tick... Boom!" jest na trzecim miejscu - kurs 15.00. Dwie ostatnie pozycje z identycznym kursem 50.00 zajmują Denzel Washington ("Tragedia Makbeta") i Javier Bardem ("Being the Ricardos"). Każdy, kto trafnie postawi 100 złotych na tych aktorów, może wygrać 3 960 złotych.



Wideo "King Richard: Zwycięska rodzina" [trailer 2]

Oscary 2022: Najlepszy reżyser - kto wygra?

W tym przypadku murowaną kandydatką do Oscara jest statuetki - według ekspertów STS - jest Jane Campion , reżyserka filmu "Psie pazury" . Kurs wynosi zaledwie 1.01. Innym nominowanym bukmacherzy nie dają większych szans. Kurs na to, że statuetkę dostanie Kenneth Branagh ( "Belfast" ) wynosi 18.00, a na Stevena Spielberga ( "West Side Story" ) 20.00.

Oscary 2022: Polskie akcenty

W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski nominację otrzymała "Sukienka" autorstwa Tadeusza Łysiaka . Zrealizowana przez studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej produkcja jest historią młodej, niskorosłej pracownicy motelu, która doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn. Według analityków, film ma umiarkowane szanse na Oscara. Kurs na jego sukces wynosi 8.00 (za każde postawione 100 zł można wygrać 704 zł po odliczeniu 12% podatku od gier). Większe szanse ma "Take and Run" (kurs 4.00), a faworytem jest "The Long Goodbye" z kursem 1.35.

Wideo SUKIENKA | TRAILER | PL | reż. Tadeusz Łysiak



Nominację do Oscara otrzymał także Janusz Kamiński za najlepsze zdjęcia do filmu "West Side Story". Polski operator filmowy ma już w swoim dorobku dwie oscarowe statuetki - za "Listę Schindlera" (1994) oraz "Szeregowca Ryana" (1999). Bukmacherzy oceniają jednak szanse Kamińskiego jako niewielkie (kurs 20.00). Murowanym faworytem według nich Greig Fraser, autor zdjęć do filmu "Diuna" z kursem ledwie 1.10.

Wideo "Diuna" [trailer 2]

