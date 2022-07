Chris Hemsworth powraca do MCU w czwartym filmie jego bohatera - Thora. Fabuła filmu " Thor: Miłość i grom " ma miejsce zaraz po " Avengers: Koniec gry ", gdzie widzowie widzieli, jak bohater opuszcza Ziemię ze Strażnikami Galaktyki w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie kim jest.

Fani są bardzo podekscytowani, aby zobaczyć, co "Thor: Miłość i grom" wniesie do MCU. Postać Jane Foster, grana przez Natalie Portman jest jednym z najbardziej oczekiwanych elementów, zarówno jak debiut Christana Bale'a jako Gorr the God Butcher (Gorr – Bóg Rzeźnik).

Reklama

Dotychczasowe recenzje "Thor: Miłość i grom" są w większości pozytywne (choć nieco mieszane), ale prawdziwa dyskusja na temat filmu rozpocznie się za kilka dni po jego premierze światowej.

Wideo "Thor: Miłość i grom" [trailer 2]

"Thor: Miłość i grom": Taika Waititi zdradza zakończenie?

Przed premierą kinową "Thor: Miłość i grom", reżyser Taika Waititi rozmawiał z "Empire". Twórca z Nowej Zelandii enigmatycznie zdradził co nieco na temat końcówki i co może ona oznaczać dla przyszłości MCU. Według niego, zakończenie "Thor: Miłość i grom" jest nieoczekiwane, tak bardzo, że nawet przyszłość Chrisa Hemswortha w MCU może być niepewna.

Koniec tego filmu jest tak fajny, tak satysfakcjonujący i tak nieoczekiwany dla tej postaci. Chciałbym wyjść, zanim publiczność powie: "Mamy cię dość"... Gdy wpadamy na pomysł, który jest zaskakujący i nowy dla publiczności, zawsze jestem otwarty na rozmowę.

Jak kończy się "Thor: Miłość i grom"? To jedno z wielu pytań, na które widzowie nie mogą się doczekać odpowiedzi. Finał prawdopodobnie kręci się wokół Thora i Mighty Thor, którzy łączą siły, by walczyć z Gorrem, podczas gdy Valkyrie również prawdopodobnie będzie zaangażowana w jakiś sposób.

Nie zabrakło teorii na temat tego, co może się wydarzyć w zakończeniu "Thor: Miłość i grom". Możliwość śmierci Thora jest realna. Jeśli walka Thora z Gorrem będzie zgodna z komiksami, może to nawet oznaczać, że młodsze, obecne i przyszłe wersje Thora połączą siły, by z nim walczyć.

Zobacz też:

"Thor: Miłość i grom": Dzieci aktorów i reżysera zagrały w filmie

"Thor: Miłość i grom": Jeff Goldblum i Peter Dinklage wycięci z filmu?

Lena Headey pozwana przez agencję. Gwiazda "Gry o tron" słono za to zapłaci?