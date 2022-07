Informację o udziale swoich dwóch synów i córki w filmie "Thor: Miłość i grom" zdradził wcielający się w MCU w rolę Thora Chris Hemsworth . "To świetna sprawa. Naprawdę bardzo chcieli się pojawić w filmie. Dzieci Taikiego też tam są. I Christiana Bale’a. A także Natalie Portman" - ujawnił aktor w rozmowie z Kevinem McCarthym.

"Thor: Miłość i grom": Dzieci Chrisa Hemswortha zagrały u boku ojca

10-letniej Indii Rose Hemsworth w filmie "Thor: Miłość i grom" przypadła w udziale rola niejakiej Love. Z kolei ośmioletnie bliźniaki Sashę i Tristana zobaczymy w roli młodego Thora. "Było to jednorazowe, fajowe rodzinne doświadczenie. Nie chciałbym, żeby teraz zaczęły robić karierę aktorską. Było to wyjątkowe wydarzenie, w jakim wzięliśmy razem udział i bardzo nam się to podobało. Dzieciaki były zachwycone" - dodał Hemsworth.

"Thor: Miłość i grom": Dzieci Christiana Bale'a namówiły go do występu w filmie

Dzieci Christiana Bale’a - 17-letnia Emmeline Bale i 7-letni Joseph Bale - nie tylko pojawią się w filmie "Thor: Miłość i grom", ale przede wszystkim przekonały swojego ojca do tego, by dołączył do MCU, gdzie wciela się w postać złoczyńcy o wszystko mówiącym przydomku: Gorr, Rzeźnik Bóstw. To, że przyjął tę rolę za namową dzieci, ujawnił sam aktor w jednym z wcześniejszych wywiadów. Choć Bale’owi podobał się scenariusz kolejnego filmu o przygodach Thora, nie był pewny, czy uda mu się znaleźć czas na udział w nim. "Powiedziałem mojej rodzinie, że nie wiem, czy dam radę tu zagrać. Odpowiedzieli, że nie ma mowy, muszę znaleźć czas. Dali mi rozkaz, a ja go wykonałem" - powiedział aktor, który zawsze konsultuje takie decyzje z najbliższymi.

"Thor: Miłość i grom" ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął - konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr, Rzeźnik Bóstw, który pragnie wymordować wszystkich bogów. Aby się mu przeciwstawić, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię, Korga oraz swoją byłą, Jane Foster, która - ku jego zdziwieniu - posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam - czytamy w oficjalnym opisie filmu Waititiego.

