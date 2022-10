"Thor": Christian Bale skarży się na pracę na planie

Wiadomości

Kolejny aktor dołączył do narzekań na pracę na planie produkcji Kinowego Universum Marvela. Wcześniej miała co do niej uwagi Elizabeth Olsen występująca w "WandaVision", a teraz swoje trzy grosze dołączył Christian Bale, który grał w filmie "Thor: Miłość i grom". I choć oboje podziwiają efekty wysiłków ekip i obsad tych komiksowych widowisk, są rzeczy, które im w nich przeszkadzają.

Zdjęcie Christian Bale / Matt Crossick/Press Association/East News / East News