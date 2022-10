Pełnometrażowy film dokumentalny "Ania" to inspirująca historia Anny Przybylskiej - odważnej, kochającej życie i spełniającej marzenia dziewczyny z Gdyni. Dziewczyny o twarzy anioła i charakterystycznym głosie, znanej m.in. z roli Marylki z serialu "Złotopolscy" oraz filmów "Kariera Nikosia Dyzmy" , "Sęp" czy "Bilet na Księżyc" . Ania mama, partnerka, przyjaciółka, aktorka, modelka, spełniona w każdej z tych ról. W filmie usłyszymy jej zaraźliwy śmiech, sama opowie, czym był dla niej sukces, piękno i sens życia. Rodzina wspomni o tym, jaka była poza kamerami i jaką była mamą. Współpracownicy opowiedzą o jej pracy na planie i karierze zawodowej, przyjaciele natomiast o tym, jak ich zaskakiwała i z jakimi wspomnieniami ich zostawiła, gdy odeszła w 2014 roku.

"Ania" prezentuje wywiady oraz niepublikowane dotąd materiały z prywatnych archiwów, dzięki którym można zobaczyć portret kobiety utrzymującej równowagę pomiędzy publicznym życiem zawodowym a życiem rodzinnym. Wspólne chwile z Anną Przybylską wspominać będą̨ m.in.: jej partner Jarosław Bieniuk, córka Oliwia, mama oraz siostra aktorki. Nie zabraknie opowieści związanych z jej życiem i karierą we wspomnieniach reżysera Radosława Piwowarskiego oraz wielu aktorów: Katarzyny Bujakiewicz , Szymona Bobrowskiego , Anny Dereszowskiej , Jana Englerta , Pawła Małaszyńskiego , Andrzeja Piasecznego , Pawła Wawrzeckiego czy Michała Żebrowskiego .

Ona jest zwykłą dziewczyną z sąsiedztwa, on najlepszą partią Rzeczpospolitej. Podobno przeciwieństwa się przyciągają, ale miłość bywa nieprzewidywalna. Szczególnie, gdy zanadto interesują się nią inne osoby. "Miłość na pierwszą stronę" w reżyserii Marii Sadowskiej to historia Niny ( Olga Bołądź ) - współczesnego kopciuszka i Roberta ( Piotr Stramowski ) - syna pary prezydenckiej. Ona jest w trakcie życiowej przemiany i przebojowo stawia pierwsze kroki w zawodzie paparazzi. On też chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się trudniejsze, niż przypuszcza. Między bohaterami zaiskrzy jedynie ulotna "miłość na pierwszą stronę", czy wielkie uczucie na całe życie?

Czasem kac to nie najgorsze, co może ci się przydarzyć... "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego to historia grupy maturzystów, którzy - zmęczeni kolejnymi lockdownami - postanawiają zorganizować nad morzem "melanż życia". Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo wszystko idzie normalnie - plaża, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli. W środku imprezy wybucha epidemia zombie. Bohaterowie muszą walczyć o życie.

"Paryż Pani Harris" opowiada historię żyjącej w latach 50. XX wieku i mieszkającej w Londynie wdowy, która uwielbia luksusowe kreacje od Diora. Chcąc zarobić na wymarzoną sukienkę, uprawia hazard po pracy. Aby spełnić marzenie, jedzie do Paryża. Zmieni to z pewnością jej życie. Za reżyserię produkcji odpowiedzialny jest Anthony Fabian , który jest też współautorem scenariusza. Panią Harris zagra Lesley Manville ( "Nić widmo" ). W pozostałych rolach zobaczymy między innymi Isabelle Huppert ( "Elle" ), Jasona Isaacsa (seria "Harry Potter" ) i Lucasa Bravo ( "Emily w Paryżu" ).



Nagrodzeni Oscarami twórcy dokumentalnych hitów "Sugar Man" i "Człowiek na linie" powracają z "The Princess" - niezwykłym filmem o księżnej Dianie, która wciąż fascynuje, inspiruje i wzrusza ludzi na całym świecie. Jej poruszająca, pełna emocji historia, która wyłania się z mozaiki materiałów pozbawionych skrupułów paparazzich, to intymna opowieść o kobiecie, której życie śledził cały świat. W 1981 roku, w dniu ślubu z księciem Karolem, Diana Spencer przykuwa oczy całego świata. Od tej chwili każdy ruch przyszłej ikony XX wieku, obserwowany jest przez obiektywy fotoreporterów, którzy staną się fascynacją i przekleństwem księżnej.

Laureatka aktorskiej Złotej Palmy Charlotte Gainsbourg gra główną rolę w "Pasażerach nocy" , przejmującym filmie Mikhaëla Hersa o rodzinie, miłości i poszukiwaniu siebie. W noc wyborczą 1981 r. na ulice Paryża wychodzą zwolennicy nowego prezydenta, świętując zwycięstwo. W tym samym czasie Elisabeth po odejściu męża zostaje sama z dwójką nastoletnich dzieci. Znajduje pracę w nocnej audycji radiowej i poznaje tam Talulah, bezdomną nastolatkę, którą zaprasza do swojego domu. Dzięki niej Talulah po raz pierwszy doświadcza rodzinnego ciepła i opieki. Wkrótce dziewczyna znika, lecz jej potrzeba wolności, wpłynie na życie Elisabeth i jej bliskich, którzy nabiorą pewności siebie i podejmą ryzyko, zmieniające bieg ich życia.

Dawno, dawno temu był sobie liczący dwieście dziesięć lat dąb, który był filarem swojego królestwa... Widowiskowy film przygodowy "Serce dębu" ma niezwykłą obsadę: wiewiórki, chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych, sójki, mrówki, myszy polne... Cały ten mały, tętniący życiem, brzęczący i cudowny wszechświat zależy od owego majestatycznego drzewa, od korzeni aż po gałęzie, czerpiąc z niego pożywienie, schronienie i ochronę. Poetycka oda do życia, w którym głos zabiera wyłącznie natura.

Mario i Lino - główni bohaterowie włoskiego dramat "Błogosławieni" są przyjaciółmi od dziecka i każdą wolną chwilę spędzają razem snując się po słonecznym Neapolu. I tylko Mario wie, że potajemnie kocha się w swoim przyjacielu. Wszystko zmienia się, kiedy młodsza siostra Lino zaczyna czynić cuda. Życie obu chłopaków przewraca się do góry nogami. Możliwym staje się to, co dotąd było nie do wyobrażenia: otwierają się drzwi do nowego, lepszego świata. Nie ma jednak pewności, że ich relacja przetrwa tę rewolucję.



Tytułowa bohaterka animacji "Mama Mu wraca do domu" to krowa nietypowa! Ciekawska, zabawna i zawsze wyluzowana. Jednak wizyta światowego bociana zmusi ją do odpowiedzi na ważne pytanie: Czy mała farma jest w stanie pomieścić wszystkie jej przygody? Mama Mu to odlotowa krowa, która nigdy się nie nudzi. Zamiast siedzieć na łące, woli próbować nowych rzeczy! Kiedy pewnego dnia na farmę przybywa bocian-obieżyświat, uporządkowane życie wywraca się do góry nogami. Mama Mu, zainspirowana historiami o odległych zakątkach świata, postanawia opuścić zagrodę i wyruszyć w daleką podróż. Wokół jest przecież tyle do zobaczenia! Jej optymizmu nie podziela jednak Pan Wrona, który najchętniej nigdzie by się nie ruszał. Przyjaźń bohaterów zostanie wystawiona na próbę, a Mamę Mu czeka odpowiedź na ważne pytanie: Czym tak naprawdę jest dom i skąd mamy wiedzieć, gdzie jest?