Netflix: Nowości filmowe i serialowe

"Trzy małe kobietki" - koreański serial dramatyczny z elementami sensacji. W rolach głównych:Kim Go-eun,Nam Ji-hyun,Park Ji-hu.

Opis: Trzy wiecznie spłukane siostry, które mają tylko siebie, wplątują się w spisek rozgrywany przez ludzi znacznie bogatszych i potężniejszych.

Premiera: 8 października (sobota)

"Wyjątek" - klimatyczny horror science fiction w nurcie anime.

Opis: W odległej przyszłości ludzkość została wypędzona z Ziemi i zmuszona do przeniesienia się do innej galaktyki. Zespół zwiadowczy zostaje wysłany na poszukiwanie planety, którą można poddać procesowi terraformowania. Załoga jest drukowana na biologicznej drukarce 3D, ale awaria systemu powoduje, że jeden z jej członków, Lewis, ulega deformacji. Gdy Lewis zwraca się przeciwko reszcie zespołu, w pogrążonym w przerażających ciemnościach statku rozpoczyna się odliczanie do końca misji.

Premiera: 13 października (czwartek)

"Playlista": Szwedzki miniserial. W rolach głównych:Edvin Endre,Christian Hillborg,Ulf Stenberg.

Opis: Fabularyzowana opowieść o tym, jak szwedzki przedsiębiorca i jego wspólnicy zrewolucjonizowali branżę muzyczną, tworząc legalną platformę streamingową.

Premiera: 13 października (czwartek)

HBO Max: Nowości filmowe i serialowe

"Ludzie" ("The Humans") - thriller psychologiczny Stephena Karama z zachwycającymi rolami Jayne Houdyshell, Richarda Jenkinsa, Beanie Feldstein i Stevena Yeuna. Film wilokrotnie umieszczany był na listach najlepszych produkcji 2021 roku.

Opis: Historia wielopokoleniowej rodziny, która spotyka się w dniu Święta Dziękczynienia w mieszkaniu na Manhattanie. Produkcja przybliża codzienne problemy członków familii, krążąc wokół ich wzajemnych niesnasek i przekomarzań oraz miłości, która mimo wszystko łączy ich ze sobą.

Premiera: 9 października (niedziela)

"Avenue 5": Sezon drugi - serial komediowy HBO stworzony przez dwukrotnego zdobywcę nagrody Emmy Armando Iannucciego.

Opis: Kapitan Ryan Clark (Hugh Laurie), dowodzący luksusowym Avenue 5 należącym do Hermana Judda (Josh Gad), próbuje nie stracić głowy, gdy statek zbacza z wyznaczonego kursu i ich ośmiotygodniowa podróż przeradza się w trwającą osiem lat wyprawę. W drugim sezonie wracamy na ten kosmiczny wycieczkowiec pięć miesięcy po nieudanej próbie zmiany kursu i podążamy śladami załogi - wybuchowej inżynierki Billie (Lenora Crichlow), nieprzewidywalnego szefa działu obsługi klienta Matta (Zach Woods) i wiernej prawej ręki Judda, Iris (Suzy Nakamura). Obserwujemy, jak starają się oni przewodzić, uspokajać, kontrolować i - jeśli zajdzie taka potrzeba - ukrywać się przed coraz bardziej niesfornymi pasażerami.

Premiera: 11 października (wtorek)

