Slasher to podgatunek horroru, który zrobił ogromną popularność w latach 80. ubiegłego wieku dzięki popularności kaset VHS. Filmy z tego nurtu opowiadały o zamaskowanych mordercach rozprawiających się z nastolatkami. Wśród slasherów była pokaźna podgrupa filmów, których akcja rozgrywała się na terenie obozu letniego dla młodzieży. Jednym z nich był właśnie "Piątek trzynastego", a gatunek obozowego slashera przypomniały niedawno netfliksowe "Ulice strachu - Część 2: 1978". Teraz po gatunek ten sięga platforma streamingowa Peacock. Gwiazdą wyprodukowanego na jej potrzeby filmu "They/Them" jest Kevin Bacon , który karierę aktorską rozpoczął rolą we wspomnianym "Piątku trzynastego" .

Reklama

Zdjęcie Kevin Bacon w filmie "Piątek trzynastego" / Mary Evans Picture Library / Agencja FORUM

"They/Them': O czym opowiada film?

Miejscem akcji wyprodukowanego przez studio Blumhouse Television filmu jest obóz letni dla osób poddawanych terapii konwersyjnej. To kontrowersyjna i mocno krytykowana metoda, której celem jest próba zmiany orientacji seksualnej pacjenta. Od 5 sierpnia tego roku przekonamy się, co wydarzy się na terenie obozu Whistler, w którym z otwartymi ramionami wita nowych rezydentów bohater grany przez Kevina Bacona . "To bezpieczne miejsce. Dla wszystkich" - zapewnia. Zwiastun filmu "They/Them" zdradza jednak, że bezpiecznie tu nie jest. Na uczestników obozu czeka bowiem, obowiązkowy w slasherze, morderca w masce.

"They/Them" to reżyserski debiut uznanego scenarzysty Johna Logana, który był trzykrotnie był nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz. Przyniosły mu go filmy "Gladiator" , "Aviator" oraz "Hugo i jego wynalazek" . Logan napisał także m.in. scenariusze dwóch filmów o przygodach Jamesa Bonda: "Skyfall" i "Spectre" .

Wideo THEY/THEM Official Trailer Teaser (2022)

Oprócz Kevina Bacona w filmie "They/Them" występują m.in. Anna Chlumsky, Carrie Preston oraz Anna Lore.

Zobacz też:

Gwiazdor nie chciał zagrać u boku Weroniki Roasti! Kto chce jej zaszkodzić?

Sandra Bullock robi przerwę od aktorstwa! Jest "wyczerpana i zmęczona"

Znana aktorka ma najpiękniejszą twarz na świecie. Zostało to naukowo udowodnione!