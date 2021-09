Kevin Bacon gwiazdą nietypowego horroru

Terapia konwersyjna to pseudonaukowa praktyka mająca na celu próbę zmiany orientacji z homoseksualnej na heteroseksualną. Jak informuje portal "Deadline", właśnie podczas takiej terapii rozegra się akcja nowego filmu Johna Logana, dla którego będzie to reżyserski debiut. Według informacji umieszczonej na portalu "IMDb", tymczasowy tytuł filmu to "Whistler Camp".



"Whistler Camp": John Logan debiutuje jako reżyser

John Logan to uznany scenarzysta, na którego koncie są trzy nominacje do Oscara za scenariusze do filmów "Gladiator", "Aviator" oraz "Hugo i jego wynalazek". Napisał również scenariusze do takich filmów jak m.in. "Męska gra", "Ostatni samuraj", "Skyfall" oraz "Spectre".

Film Logana wyprodukuje studio Blumhouse. Główną rolę w tej produkcji zagra Theo Germaine, który najbardziej znany jest z roli Jamesa Sullivana w serialu Ryana Murphy'ego "Wybory Paytona Howarda". Kevin Bacon nie tylko zagra w filmie, ale będzie również jednym jego z producentów.

"Piątek trzynastego" nie jest jedynym horrorem w bogatej filmografii Kevina Bacona. Nie dalej niż rok temu można było zobaczyć go w horrorze "Powinniście odejść". Innymi filmami z tego gatunku, w jakich wystąpił, są takie produkcje jak "Wstrząsy", "Linia życia", "Opętanie" czy "Człowiek widmo".