"Iluzja": przebojowy kryminał z gwiazdorską obsadą

"Iluzja" to popularny thriller akcji z elementami kryminału i magii scenicznej w reżyserii Louisa Leterriera. W rolach głównych wystąpili: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo oraz Mélanie Laurent.

Film opowiada o akcji FBI skierowanej przeciwko grupie Czterech Jeźdźców, złodziei-iluzjonistów, którzy wykorzystują swoje sztuczki w napadach na bank. Magicy są jednak tak dobrzy w swoim fachu, że cały czas o krok wyprzedzają działania agentów.

"Iluzja" okazała się dużym sukcesem komercyjnym – przy budżecie ok. 75 mln dolarów film zarobił ponad 350 mln dolarów na całym świecie. Publiczność pokochała tę przebojową produkcję za pomysłowość i satysfakcjonujący twist. W 2016 ukazała się druga część, a już 14 listopada w kinach zadebiutuje trzecia.

"Iluzja" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Iluzja" zostanie wyemitowany dzisiaj, 6 listopada, na kanale TV Puls o godz. 20:00.

