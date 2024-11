Padł ostatni klaps na planie "Iluzji 3". Kiedy premiera?

Mamy to! Zdjęcia do trzeciej odsłony uwielbianego filmu o magikach zakończone. Premiera "Iluzji 3" zaplanowana na 24 listopada 2025 roku. Co wiemy?

Zdjęcie Jesse Eisenberg na premierze "Iluzji" / George Pimentel / Getty Images