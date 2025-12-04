Ten film był w Polsce wielkim hitem. W sequelu czekają nas niespodzianki

W drugiej części na ekran powracają uwielbiani bohaterowie, a wraz z nimi imponująca obsada: Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Mariusz Drężek, Anita Sokołowska, Julia Wieniawa, Bartłomiej Firlet i Wiktor Zborowski. W filmie nie zabraknie też występów gwiazd, takich jak Cezary Pazura, Anna Szymańczyk, Sebastian Stankiewicz czy Bohdan Łazuka.

Do najważniejszej obsady dołącza Maria Winiarska, która tworzy postać Danusi - charyzmatycznej właścicielki radiowej kawiarenki "Wesoła wdówka". Jej historia splata się w romantyczny wątek z Antonim Kryską (Wiktor Zborowski), przypominając, że drugą połówkę można odnaleźć w każdym wieku. Dodatkowego kontekstu i autentyczności tej relacji dostarcza fakt, że ekranowa para jest małżeństwem z długoletnim stażem w prawdziwym życiu.

"Dalej jazda 2" to kino uniwersalne: ciepłe, mądre i zabawne, stworzone z myślą o wspólnym seansie - zarówno dla widzów, którzy pokochali Gugulaków w pierwszej części, jak i dla tych, którzy dopiero ich poznają. Klimatem łączy humor i serce, kojarzące się z najlepszymi polskimi opowieściami o rodzinie. Dowodem siły filmu "Dalej jazda" jest ponad pół miliona widzów, które pierwsza część przyciągnęła do polskich kin oraz wielotygodniowa obecność na listach TOP 10 najważniejszych serwisów streamingowych.

"Dalej jazda 2": O fabule

Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części "Dalej jazda" aby... wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń - od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.