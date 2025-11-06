To był w Polsce hit w kinach i na streamingu. Nic dziwnego, że sequel tak szybko powstał

"Dalej jazda 2": Film, który łączy pokolenia

Ela i Józiek, którzy na dobre i na złe przeżyli ze sobą już kilkadziesiąt lat, biorą... ślub! Wesele marzeń? Nie do końca. Przygotowania szybko zmieniają się w serię rodzinnych nieporozumień i komediowych fajerwerków: zagubiona panna młoda, niespodziewana podróż, próba przywrócenia pikanterii w związku, a w tle szalone rodzicielstwo Justynki i Sebusia, którzy walczą nie tylko z pieluchami, ale także z pierścionkiem zaręczynowym.

Ale to nie koniec! Ulubieniec widzów Antoni Kryska, wciąż zgryźliwy i nieco zagubiony, niespodziewanie przeżyje romantyczne uniesienia. Jego serce skradnie Danusia, w którą wciela się Maria Winiarska, prywatnie żona Wiktora Zborowskiego! Wspólna ekranowa chemia? Gwarantowana.

"Nie spodziewaliśmy się aż tak wielkiego sukcesu pierwszej części, która doskonale 'oglądała się' zarówno w kinie, jak i na platformach streamingowych. To ogromny kredyt zaufania od widzów, ale też ogromna odpowiedzialność i wyzwanie, ponieważ dobry sequel to jedna z najtrudniejszych form filmowych. Na szczęście pierwsze testowe projekcje napawają nas ogromnym optymizmem" - mówi reżyser Mariusz Kuczewski.

W "Dalej jazda 2" nie zabraknie uwielbianej obsady z pierwszej części oraz fantastycznych niespodzianek aktorskich: do ekipy dołączają m.in. Anna Szymańczyk i Cezary Pazura, a w wyjątkowych epizodach zobaczymy Bohdana Łazukę, Sebastiana Stankiewicza i Grzegorza Heromińskiego.

"Dalej jazda 2" to film, który łączy pokolenia. Ciepły, mądry, pełen śmiechu i wzruszeń - idealny na wspólne wyjście do kina. Każdy znajdzie w tej historii coś dla siebie. Bo kiedy serce mówi "dalej jazda"... to życie dopiero się zaczyna.

"Dalej jazda 2": O fabule

Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części "Dalej jazda" aby... wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń - od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.