"Baby boom, czyli Kogel Mogel 5" (reż. Anna Wieczur)

To najnowsza odsłona komediowej serii, która rozpoczęła się w 1988 roku. Jest to historia Piotrusia (Maciej Zakościelny), który wraz z rodziną przenosi się do domu na terenie zabytkowego dworu. Agnieszka (Aleksandra Hamkało) niedługo po obronie doktoratu dowiaduje się, że jest w ciąży. Przy porodzie towarzyszy jej brat Piotr, który sam zaczyna myśleć o potomstwie.

Reklama

Film dostępny jest na platformie Netflix.

"Fuks 2" (reż. Maciej Dutkiewicz)

Film śledzi losy dwudziestoletniego, bystrego chłopaka Maćka Stawickiego (Maciej Musiał).

Jego ojciec, Aleks (Maciej Stuhr), znany ze swojej brawurowości, w wieku osiemnastu lat rozpoczął życie pełne niebezpiecznych intryg. Na liście była kradzież samochodu, pieniędzy szemranego biznesmena, a nawet rozbicie dwóch policyjnych radiowozów. Maciej za wszelką cenę będzie próbował dorównać ojcu. Czy się mu to uda? Czy prawdą jest, że niedaleko pada jabłko od jabłoni?

Film można obejrzeć na Amazon Prime Video.

"Jak ukradłem 100 milionów" (reż. Michał Węgrzyn)

Kradzież takiej kwoty jest nie lada wyzwaniem, jednak jeszcze większym okazuje się po tym wszystkim przetrwać. "Jak ukradłem 100 milionów" to komedia z gwiazdorską obsadą, w której zobaczyć możemy m.in. : Mateusza Damięckiego, Anotniego Królikowskiego, Małogorzatę Sochę, Michała Żebrowskiego czy Arkadiusza Smoleńskiego.

Film dostępny jest na Netflixie.

"Kuba" (reż. Jan Dybus)

Produkcja dokumentalna dla fanów sportowych emocji (i nie tylko!). Biografia pozwala widzom lepiej poznać słynnego polskiego skrzydłowego - Jakuba Błaszczykowskiego. Przedstawione są jego początki na boisku, wytrwała droga do sukcesu, a także wiele rozmów z rodziną oraz przyjaciółmi piłkarza.

Film jest dostępny na platformie Amazon Prime Video.

Najpopularniejsze polskie filmy w streamingu: "Kos" (reż. Paweł Maślona)

Zdjęcie Kos / Łukasz Bąk / materiały prasowe

Akcja toczy się wiosną 1794 roku. Film przedstawia historię generała Tadeusza "Kosa" Kościuszki, w którego wciela się Jacek Braciak. Mężczyzna wraca do ojczyzny, by wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, angażując w to polską szlachtę i chłopów. Problemem jest jednak podążający za nim z listem gończym rosyjski rotmistrz, Dunin (Robert Więckiewicz).

"Kos" można obejrzeć na SkyShowtime.

"Miłość jak miód" (reż. Maciej Migas)

Majka (Agnieszka Suchora) i Agata (Edyta Olszówka) są przyjaciółkami po pięćdziesiątce. Ich zainteresowania i prowadzone tryby życia są zupełnymi przeciwieństwami. Jednak kiedy spotykają się na pogrzebie koleżanki z liceum, decydują się na przerwanie monotonii i małą zamianę ról. Czy kobietom uda się pokonać własne uprzedzenia i obawy w odmiennej rzeczywistości? A może okaże się to szansą na odnalezienie prawdziwego szczęścia?

Film jest dostępny na platformie TVP VOD.

"Nieobliczalna" (reż. Piotr Trzaskalski)

Martyna (Agnieszka Grochowska) wraz z Wojciechem (Paweł Małaszyński) żyją w pozornie szczęśliwej relacji. Straszliwą prawdę o tym, jak wygląda ich związek, zna jedynie ojciec mężczyzny, Stefan (Andrzej Seweryn), który stara się okazać kobiecie wsparcie.

Film zobaczycie na platformie Amazon Prime Video.

"Piep*zyć Mickiewicza" (reż. Sara Bustamante-Drozdek)

Jan Sienkiewicz (Dawid Ogrodnik) po wyrzuceniu z pracy na uczelni musi znaleźć inny sposób na zarobek. Zatrudnia się w państwowym liceum. Nie spodziewa się jednak, jak wiele wyzwań czeka go z nowymi, nieskorymi do współpracy podopiecznymi.

Film zobaczycie na Netflixie.

"Powstaniec 1863" (reż. Tadeusz Syka)

Żołnierz wraca myślami do roku 1983, kiedy wraz z księdzem Stanisławem Brzóską działał w konspiracji przeciwko Imperium Rosyjskiemu. 22 stycznia 1863 roku, w dniu wybuchu narodowego zrywu, ksiądz z oddziałem przeprowadza atak, zakończony powodzeniem. Mianowany oficerem ksiądz daje Polakom nadzieję na wydostanie się spod carskiego zaboru.

Można go zobaczyć m.in. na platformach: Premiery Canal+, Rakuten TV, Player.

"Zabij mnie, kochanie" (reż. Filip Zylber)

Przypadkowa wygrana ogromnej sumy na loterii przyczynia się do powolnego rozpadu relacji Natalii (Weronika Książkiewicz) i Piotra (Mateusz Banasiuk). Każde z nich ma inny pomysł na rozgospodarowanie otrzymanej kwoty. Czy małżeństwo może sobie jeszcze ufać? Do czego są w stanie się posunąć?

Film obejrzycie na platformie Netflix.