Taylor Swift gościła w programie "The Graham Norton Show" razem z gwiazdą filmu Toma Hoopera "Les Miserables - Nędznicy" - Eddiem Redmayne'em .

Wizyta w telewizyjnym show stała się pretekstem do wspomnienia nieudanego dla piosenkarki castingu do filmu sprzed dziesięciu lat.

Taylor Swift: Brązowe zęby i czosnkowy oddech Eddiego Redmayne'a

Swift ujawniła, że starała się o dwie role: Cosette (ostatecznie zagrała ją Amanda Seyfried) i Éponine (wcieliła się w nią Samatha Barks).

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Les Miserables: Nędznicy" [trailer]

Piosenkarka przyznała, że jeszcze przed castingiem czuła, że nie dostanie upragnionej roli. Była jednak podekscytowana możliwością spotkania z odtwórcą głównej roli - Eddiem Redmayne'em, który był jednym z jej ulubionych aktorów.

Ich spotkanie nie przebiegło jednak zarówno po myśli piosenkarki, jak i aktora.

"Kiedy przyjechałam [do Londynu], ubrali mnie w XIX-wieczny kostium ulicznicy i powiedzieli, że teraz pokolorują mi zęby na brązowo" - zdradziła Swift. "Sprawili, że wyglądałam jak śmierć, to był koszmar. Kiedy spotkałam Eddiego, nie byłam w stanie otworzyć ust" - dodała piosenkarka.

Także Redmayne nie czuł się komfortowo podczas próby z Taylor Swift. "Myślałem, że będziemy tylko śpiewać, nie sądziłem, że [Taylor] wyląduje w moich objęciach" - wspomina aktor, ujawniając, że przed odegraniem sceny z Taylor Swift zjadł czosnkowe pieczywo. "Jedyne, o czym myślałem, gdy Taylor umierała w moich ramionach, to mój czosnkowy oddech" - ujawnił aktor.

Wideo Taylor Swift's Audition With Eddie Redmayne Quickly Turned Into A Nightmare | The Graham Norton Show

Mimo iż Taylor Swift nie dostała roli w musicalu "Les Miserables- Nędznicy", zrobiła jednak wrażenie na reżyserze Tomie Hooperze, który zadzwonił do niej, gdy kilka lat później przygotowywał się do przeniesienie na kinowy ekran kultowego musicalu "Koty" .

Taylor Swift chce zostać reżyserką

Produkcja okazałą się jednak gigantycznym niewypałem. Fatalne recenzje i katastrofalny box office "Kotów" był zapowiedzią "triumfu" musicalu podczas wręczenia Złotych Malin. Obraz otrzymał aż 6 statuetek, w tym najważniejszą - dla najgorszego filmu roku.

Teraz Taylor Swift ma teraz nowy cel - zamierza zostać reżyserką filmową. Taką deklarację złożyła w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Gwiazda pop wzięła tam udział w panelu dyskusyjnym In Conversation, zorganizowanym po projekcji jej debiutanckiego filmu krótkometrażowego - nakręconego na taśmie 35 mm "All Too Well". Zapytana, czy chciałaby reżyserować także pełnometrażowe filmy, Swift powiedziała: "Byłby to wielki przywilej i zaszczyt. Zawsze będę chciała opowiadać ludzkie historie, wypełnione emocjami".

Zdradziła też, skąd pomysł na reżyserowanie. "To nie było tak, że obudziłam się pewnego dnia i pomyślałam: dobra, teraz będę robić filmy. Nie chodziłam do szkoły filmowej, ale byłam na planie około 60 teledysków i wiele się przy nich nauczyłam" - wyznała.

Taylor Swift możemy obecnie oglądać na kinowym ekranie w historycznej komedii "Amsterdam" . 21 października ukazał się też najnowszy album artystki - "Midnights".

Wideo "Amsterdam" [trailer]

Zobacz również:

Bruce Willis: Jak czuje się hollywoodzki gwiazdor? Jest nagranie!

"Uśmiechnij się": Nakręcony za 17 milionów horror zarobił już 140 milionów