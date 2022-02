Tami Stronach miała 12 lat, kiedy wygrała casting na rolę cesarzowej w familijnej produkcji Wolfganga Petersena. "Niekończąca się opowieść" ("Never Ending Story") okazała się światowym hitem, a tytułowa piosenka Limahla przez miesiące królowała na muzycznych listach przebojów. Jednak potem nastolatka zniknęła na wiele lat z ekranów. Co się z nią działo i co robi dzisiaj?

Kim jest Tami Stronach?

Tami (Tamara) Stronach urodziła się w 1972 roku w Iranie. Jej ojciec, Brytyjczyk David Stronach, pracował jako archeolog w Iranie i tam poznał poznał swoją żonę (matkę Tami), izraelską archeolog Ruth Vaadia. Kiedy w 1978 roku w Iranie zaczęła się rewolucja, cała rodzina postanowiła wyemigrować do USA, gdzie David Stronach otrzymał posadę profesora archeologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Mała Tami Stronach grywała jako dziecko w szkolnych przedstawieniach. Po roli w "Kubusiu Puchatku" została zaproszona na casting do filmu Wolfganga Petersena "Niekończąca się opowieść" . Podczas przesłuchań okazała się najlepsza i dostała rolę małej cesarzowej. W walce o rolę pokonała między innymi Heather O'Rourke, gwiazdę filmu Stevena Spielberga "Duch".



Zdjęcie Tami Stronach w 1984 roku / Warner Brothers/Michael Ochs Archive / Getty Images

"Niekończąca się opowieść": Światowy hit kinowy

Film jest adaptacją powieści Michaela Endego pod tym samym tytułem. Reżyserem produkcji został niemiecki reżyser Wolfgang Petersen, który w kolejnych latach stworzył m.in. głośny dramat wojenny "Okręt" czy superprodukcję "Troja".



Bohaterem filmu "Niekończąca się opowieść" (1984) jest Bastian - chłopiec, który po śmierci matki zamyka się w sobie. Zaczyna mieć problemy w szkole, nie potrafi nawiązać kontaktu ani z ojcem ani z rówieśnikami. Pewnego razu, uciekając przed goniącą go szkolną bandą, przypadkiem wbiega do antykwariatu, gdzie znajduje niesamowitą księgę. Księgę, dzięki której Bastian odwiedzi fantastyczną krainę.

Wideo "The NeverEnding Story" [trailer oryginalny]

W postać w Bastiana wcielił się Barret Oliver, a małą cesarzową, władczynię magicznej krainy, zagrała 12-letnia wówczas Tami Stronach .

Zdjęcie Tami Stronach jako mała cesarzowa w filmie "Niekończąca się opowieść" / KPA/United Archives/WHA / Getty Images

Film stał się hitem, a piosenka Limahla nie schodziła z list przebojów. Krytycy wróżyli nastolatce wielką karierę, dlaczego więc nie zagrała potem w żadnym filmie? Rodzice Tami Stronach obawiali się, że show-bizes źle wpłynie na ich córkę. Dziecięca gwiazda ekranu została tancerką i choreografką. Przez 20 lat zajmowała się wyłącznie tańcem nowoczesnym.



"Niekończąca się opowieść" doczekała się jeszcze dwóch kontynuacji. Pierwszą w 1990 roku wyreżyserował George Miller, a w sześć lat później ukazała się trzecia część, która jednak szybko trafiła na rynek wideo.

Wideo Limahl - Never Ending Story (Official Music Video)

Zdjęcie Tami Stronach i Noah Hathaway, bohaterowie filmu "Niekończąca się opowieść" - spotkanie po latach (2020) / Shirlaine Forrest/WireImage / Getty Images

Tami Stronach: Powrót na ekrany

Po 24 latach od głośnego debiutu w "Niekończącej się opowieści" , w 2008 roku Tami Stronach pojawiła się w małej roli w czeskim filmie "Fredy a Zlatovláska", po czym znowu jako aktorka zniknęła na 9 lat. W 2017 roku zagrała małą rolę w filmie "Poslední z Aporveru". Rok później pojawiała się w obsadzie filmu "Ultra Low".

W lipcu 2020 magazyn "Hollywood Reporter" podał wiadomość, że rusza produkcja przygodowego filmu "Man & Witch", w którym wystąpi aktorka. Scenariusz napisał mąż Tami Stronach, Greg Steinbruner. Film opisywany jest jako "nostalgiczny powrót i hołd dla filmów fantasy z lat 80. XX wieku".



"Chcę wrócić do gry. Kiedy masz na karku czterdziestkę i jesteś mamą, nagle widzisz wyraźnie, czego tak naprawdę chcesz. Dopiero teraz rozumiem swoje priorytety" - powiedziała Tami Stronach w 2017 roku w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Na razie produkcja filmu "Man & Witch" nie została ukończona.

Zdjęcie Tami Stronach w 2017 roku w Berlinie / Christian Marquardt / Getty Images

