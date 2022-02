Rola Catherine Tramell w "Nagim instynkcie" otworzyła przed Sharon Stone drzwi do kariery w Hollywood. Występ w kultowej produkcji Paula Verhoevena z 1992 roku dał nieznanej wówczas szerszej widowni aktorce międzynarodową rozpoznawalność i zainteresowanie producentów. Sława to jedyne, co Stone zyskała dzięki "Nagiemu instynktowi", bo pieniędzy za ten film dostała niewiele.



To, że dostała "śmiesznie niską gażę", aktorka ujawniła w zeszłym roku w programie "Q With Tom Power", przypominając przy tym, że jej ekranowy partner, Michael Douglas , za swoją rolę zainkasował 14 milionów dolarów. "Moja gaża była tak mała, że nie wystarczyło mi na zakup sukienki, w której miałam pojawić się na oscarowej gali. Znalazłam się w dziwnym położeniu, bo nagle, praktycznie z dnia na dzień, stałam się sławna, a w ogóle nie miałam pieniędzy" - zdradziła Stone.

Teraz, w wywiadzie udzielonym magazynowi "InStyle", aktorka zdradziła, że znalazła sposób na to, by zrekompensować sobie niską wypłatę. Po zakończeniu zdjęć do "Nagiego instynktu" zabrała z garderoby wszystkie kostiumy, jakie nosiła na planie tej produkcji. "To było niesamowicie ekscytujące doświadczenie - dostać te wszystkie zjawiskowe stroje, które zostały stworzone specjalnie dla mnie. Zawarłam umowę, że zabiorę je do domu. Biorąc pod uwagę dysproporcję w gażach mojej i Michaela, myślę, że było to rozsądne posunięcie" - przyznała Stone.

Aktorka przy okazji zdradziła, że to ona wymyśliła jedną z najbardziej pamiętnych kreacji swojej bohaterki. Chodzi o białą sukienkę z golfem, którą Catherine Tramell miała na sobie w kultowej scenie przesłuchania. "Pamiętam, że zapytałam reżysera Paula Verhoevena, w co jego zdaniem powinnam być ubrana w tej scenie. Odparł żartobliwie: 'Nie obchodzi mnie to, możesz nosić golf i mieć włosy spięte w kok'. Stwierdziłam: 'Dobrze się składa, bo właśnie taki miałam zamiar'. Zainspirowały mnie filmy Alfreda Hitchcocka ’" - wyjawiła aktorka.

Sukienkę według pomysłu Stone zaprojektowała Ellen Mirojnick. Jak wspomina gwiazda, kostiumografka zaprowadziła ją na słynącą z luksusowych butików ulicę Rodeo Drive w Beverly Hills i powiedziała, że może wybrać "dowolną rzecz dla swojej postaci". "W tamtej chwili sam pomysł, że mogę wejść do jednego z tych ekskluzywnych sklepów, w których torebki kosztują po 20 tys. dolarów i nie czuć się jak oszust, wykraczał poza ramy mojej wyobraźni. Wejście do salonu Hermes i kupienie kremowego kaszmirowego szala było niesamowitym przeżyciem. Mam go na sobie, kiedy Catherine po raz pierwszy pojawia się w filmie. Natychmiast pomógł mi poczuć się wpływową i bogatą, jak moja postać" - zdradziła Stone.

