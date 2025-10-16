"LARP. Miłość, trolle i inne questy" to historia Sergiusza (Filip Zaręba), który w czasie LARP-a jako elficki łucznik kładzie zastępy wrogów. Poza grą jego życie nie wygląda już tak różowo – szkoła nudzi, miejscowy łobuz nie daje chwili wytchnienia, a z samotnym ojcem trudno znaleźć wspólny język. Wszystko zmienia się, gdy do klasy Sergiusza dołącza Helena (Martyna Byczkowska), w której ten zaraz się zakochuje.

Kordian Kądziela i jego dwudziestoletnia przygoda z LARP-em

LARP, czyli live action role-playing, to gra fabularna polegająca na odgrywaniu postaci w ramach wcześniej ustalonej fabuły. Bohaterowie filmu Kądzieli realizują scenariusze fantasy, w których wcielają się w wojowników walczących z orkami.

Jak przyznał reżyser, ponad dwadzieścia lat temu sam uczestniczył w LARP-ach. "W 2004 roku […] po raz pierwszy biegaliśmy w strojach LARP-owych. Dzisiaj to pewnie już by nie przeszło, bo to były koce z dziurami i jakieś rurki z PCV, ale to działało. Ta imersja była fantastyczna. To było dla mnie mocne doświadczenie. Kiedy miałem już nieco więcej lat niż te naście, wiedziałem, że to jest temat i że chciałbym do tego wrócić" – wspominał w rozmowie z Interią.

Pierwszym efektem jego fascynacji był krótkometrażowy "LARP" z 2014 roku, w którym zagrali Marcel Borowiec, Helena Ganjalyan i Bartłomiej Firlet. Wszyscy pojawiają się zresztą w małych rolach w "Miłości, trollach i innych questach". "Chciałem wrócić, bo czułem, że nie złapałem esencji tego tematu w krótkim metrażu, że trzymałem jednak za duży dystans do bohatera i opowiadałem zbyt obiektywnie. Ta główna zmiana to przejście na narrację subiektywną i wejście w głowę Sergiusza. Opowiedzenie o jego świecie poprzez jego wyobraźnię i fantazję" – zaznaczył Kądziela.

"LARP. Miłość, trolle i inne questy". Czy gwiazdy filmu wiedziały, czym jest LARP?

Jak się okazało, nie wszyscy zaangażowani aktorzy wiedzieli na początku, czym jest LARP. "Nie uczestniczyłam jako nastolatka czy jako dziecko w tego typu akcjach. Musiałam to sprawdzić" – przyznała Martyna Byczkowska, która wcieliła się w Helenę, sympatię Sergiusza. Zaraz dodała, że po wcześniejszej współpracy z Kordianem Kądzielą, "poszłaby za nim ślepo". "Lektura scenariusza jeszcze bardziej umocniła mnie w przekonaniu, że to będzie słodkie i czułe kino prosto z jego serca".

"Pierwszy raz spotkałem się z terminem ‘LARP’. Nie miałem pojęcia, co to jest za środowisko. Kiedyś było harcerstwo i podchody, bieganie po lesie i zbieranie różnych znaków, a dzisiaj mamy LARP-owców. I ta społeczność jest naprawdę fenomenalna" – mówił Bartłomiej Topa, który zagrał Louisa Lacroix, popularnego pisarza fantasy.

"LARP. Miłość, trolle i inne questy". Nastroje po Gdyni i przed premierą

"LARP. Miłość, trolle i inne questy" miał swą premierę we wrześniu 2025 roku podczas 50. FPFF w Gdyni, gdzie został bardzo dobrze przyjęty, a wcielający się w ojca Sergiusza Andrzej Konopka otrzymał nagrodę za rolę drugoplanową. "Powiem szczerze, że po seansach w trakcie festiwalu – a byłem tam kilka dni – wiele osób podchodziło do mnie i mówiło mi, że przypominam im ich ojca. [...] Jeden widz powiedział mi: ‘przypomina mi pan mojego ojca, jest pan tylko trochę przystojniejszy’. To było dla mnie wspaniałe" – wspominał rozbawiony Konopka.

"Kurczę, jestem wdzięczny" – mówił przy okazji zbliżającej się ogólnopolskiej premiery Filip Zaręba. "Różnie w życiu bywa, różnie się dzieje na świecie, ale jakieś moje marzenie się spełniło i fajnie, że ktoś mi zaufał" – stwierdził młody aktor. "Mam nadzieję, że ludzie pójdą na ten film do kina, bo jest zrobiony z takiej miłości do tej materii. A potrzebujemy miłości i jednocześnie ryzyka. A ten film jest bardzo ryzykowny w swojej formie".

"Gdybym sam nie brał udziału w tej produkcji, tylko był po prostu widzem, to byłbym niesamowicie podekscytowany, mogąc zobaczyć taki film w polskim kinie" – zapewniał Maciej Bisiorek, który wcielił się w Damona, jednego z przyjaciół z paczki Sergiusza.

"Chyba Cillian Murphy ostatnio powiedział, że film nie jest gotowy, dopóki nie wyjdzie w kinach, dopóki ludzie go nie zobaczą. Ja totalnie to podzielam. Jestem bardzo ciekawy odbioru ‘LARP-a’ i mam nadzieję, że będzie równie pozytywne, co w Gdyni" – mówił Mikołaj Chilimończyk, czyli małomówny Goliat z grupy Sergiusza.

"LARP. Miłość. trolle i inne questy". Twórcy

Kądziela napisał scenariusz razem z Michałem Wawrzeckim. Na ekranie zobaczymy Filipa Zarębę, Martynę Byczkowską, Andrzeja Konopkę, Edytę Olszówkę, Bartłomieja Topę, Macieja Bisiorka, Agnieszkę Rajdę, Mikołaja Chilimończyka, Huberta Łupacza, Michała Balickiego i Andrzeja Kłaka.