Takiego horroru jeszcze nie było. Do obsady dołączyły pierwsze gwiazdy

Robert Eggers: o czym opowie nowe dzieło mistrza horroru?

Po sukcesie filmu "Nosferatu" Robert Eggers postanowił, że kolejny projekt poświęci wilkołakom. "Werwulf", podobnie jak film o kultowym wampirze, powstanie we współpracy z Focus Features.

Przy nowym projekcie reżyser będzie współpracować ze Sjónem, który pomagał Eggersowi przy scenariuszu do "Wikinga" z 2022 roku. Jak podaje portal The Hollywood Reporter opowieść o wilkołakach ma rozgrywać się w XIII-wiecznej Anglii. Scenariusz zawierać będzie dialogi w staroangielskim, by jak najlepiej odzwierciedlić realia tamtej epoki. Szczegóły historii są jeszcze trzymane w tajemnicy.

"Werwulf": pierwsze nazwiska w obsadzie

Portal Deadline potwierdził pierwsze nazwiska zaangażowane w nadchodzący projekt reżysera. Do obsady dołączył już Aaron-Taylor Johnson, którego mogliśmy niedawno oglądać w filmie "28 lat później" czy "Nosferatu" Eggersa. Trwają także rozmowy z Lily Rose-Depp, która we wspomnianym "Nosferatu" wcieliła się w postać Ellen Hutter.

Premiera produkcji "Werwulf" zapowiadana jest na Boże Narodzenie 2026 roku.

