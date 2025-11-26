Tak prezentuje się nowa część kultowej polskiej serii. Szykują się niespodzianki

"Za duży na bajki 3": O filmie

Waldek ma dość - w domu chaos, w sieci drama, a jego gamingowy team się sypie. W emocjach robi coś głupiego - pisze złośliwy komentarz... i nieświadomie uruchamia lawinę hejtu, która uderza w jedną z najbliższych mu osób - Delfinę. Przygnieciony ciężarem własnego błędu, Waldi nie potrafi przyznać się ani Staszkowi, ani rodzinie, że to on zapoczątkował łańcuch nienawiści.

Ale kiedy sytuacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu Delfiny, chłopak wie, że musi działać i staje do walki - nie tylko z hejterami, ale i własnym strachem. Czy Waldek znajdzie odwagę, by przyznać się do winy? Czy uda mu się uratować przyjaźń? I czy naprawdę jeden komentarz w sieci może zniszczyć komuś życie?

"Za duży na bajki 3" pokazuje, co dzieje się, gdy dzieci próbują same radzić sobie z problemami, których nawet dorośli nie potrafią rozwiązać od ręki. Film z humorem i czułością mówi o współczesnych wyzwaniach, z którymi mierzy się każdy z nas - od cyberprzemocy po trudne relacje w rodzinie.

W filmie ponownie zobaczymy Macieja Karasia, Amelię Fijałkowską, Patryka Siemka, Karolinę Gruszkę, Dorotę Kolak i Pawła Domagałę. Pojawi się też kilka nowych postaci, do obsady dołączył m.in. Borys Szyc, który wcielił się w rolę policjanta.

"Za duży na bajki 3": Film dla całych rodzin

"'Za duży na bajki 3' polecam całym rodzinom. To film, który najlepiej ogląda się właśnie razem - wybrać się do kina, spędzić wspólnie czas i choć na chwilę oderwać się od codziennego biegu, co dziś staje się coraz trudniejsze" - mówi o filmie Borys Szyc.

A jak współpracowało mu się z młodą obsadą? "Świetnie! Młodzi aktorzy mają tę ogromną zaletę, że im się po prostu chce, a z takimi ludźmi pracuje się fantastycznie. Są zdolni, uśmiechnięci, pełni energii i bardzo zaangażowani" - dodaje gwiazdor.

Za reżyserię filmu odpowiada Kristoffer Rus, za scenariusz Agnieszka Dąbrowska. Producentem "Za duży na bajki 3" jest Pokromski Studio. Dystrybucją zajmuje się NEXT FILM. Obraz jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerem merytorycznym "Za duży na bajki 3" jest Fundacja "Instytut Cyfrowego Obywatelstwa".

"Za duży na bajki 3" na ekranach kin w całej Polsce od 6 marca 2026 roku.