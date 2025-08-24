Tak gorąco na Netfliksie jeszcze nie było. Nowy romans rozpala zmysły Polaków
Końcówka lata zapowiada się wyjątkowo gorąco, a wszystko za sprawą Netfliksa. Nowy film oryginalny serwisu rozpala wyobraźnię. "Pragnę tylko ciebie" przedstawia zmysłowy romans w malowniczej scenerii, który szybko przeradza się w grę pełną sekretów i kłamstw. To jedna z najbardziej pikantnych premier tego sezonu i nic dziwnego, że już wskoczyła na szczyt polskiej topki.
"Pragnę tylko ciebie" to niemiecki romans z elementami thrillera, który wciągnie cię od pierwszej minuty.
"Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica" - czytamy w informacji prasowej.
Za kamerą produkcji znalazła się Sherry Hormann. Scenariusz został napisany przez Stefanie Sycholt. Koniecznie zobacz zwiastun tutaj.
Film w niezwykle krótkim czasie znalazł się na pierwszym miejscu TOP10 filmów w Polsce - zajęło mu to zaledwie dzień. Wciągnął Polaków nie tylko intrygującą fabułą, lecz też malowniczymi zdjęciami hiszpańskich krajobrazów. To idealny seans na gorącą końcówkę lata. Zmysłowe sceny są porównywane do klimatów polskiego hitu - "365 dni".
W obsadzie znaleźli się Svenja Jung, Theo Trebs, Tijan Marei, Thomas Kretschmann, Antje Traue, Lucía Barrado i Victor Meutelet.
Wakacyjny romans, który zaczyna się od niewinnych zalotów, a kończy na niebezpiecznej rozgrywce. Czy siostry wyjdą z tego cało? Ten film zostanie z tobą na długo po ostatniej scenie. Koniecznie sprawdź go na Netfliksie!
