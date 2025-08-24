"Pragnę tylko ciebie" - jaka jest fabuła filmu?

"Pragnę tylko ciebie" to niemiecki romans z elementami thrillera, który wciągnie cię od pierwszej minuty.

"Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica" - czytamy w informacji prasowej.

Za kamerą produkcji znalazła się Sherry Hormann. Scenariusz został napisany przez Stefanie Sycholt. Koniecznie zobacz zwiastun tutaj.

Gorący romans Netfliksa spodoba się fanom "365 dni"

Zdjęcie "Pragnę tylko ciebie" / Netflix / materiały prasowe

Film w niezwykle krótkim czasie znalazł się na pierwszym miejscu TOP10 filmów w Polsce - zajęło mu to zaledwie dzień. Wciągnął Polaków nie tylko intrygującą fabułą, lecz też malowniczymi zdjęciami hiszpańskich krajobrazów. To idealny seans na gorącą końcówkę lata. Zmysłowe sceny są porównywane do klimatów polskiego hitu - "365 dni".

W obsadzie znaleźli się Svenja Jung, Theo Trebs, Tijan Marei, Thomas Kretschmann, Antje Traue, Lucía Barrado i Victor Meutelet.

Wakacyjny romans, który zaczyna się od niewinnych zalotów, a kończy na niebezpiecznej rozgrywce. Czy siostry wyjdą z tego cało? Ten film zostanie z tobą na długo po ostatniej scenie. Koniecznie sprawdź go na Netfliksie!

