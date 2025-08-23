"Madame Web" trafiła do kin w lutym 2024 roku i miała za zadanie wprowadzić do uniwersum nową potężną bohaterkę i oczywiście podbić kina. Plan się nie powiódł - produkcja została zmiażdżona w recenzjach i niewiele zarobiła.

Film opowiada o Cassandrze Webb (Dakota Johnson), młodej ratowniczce medycznej, która otrzymuje zdolności przewidywania przyszłości. Dzięki nim stara się ochronić trzy nastolatki (Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor) przed ścigającym je mordercą, Ezekielem Simsem (Tahar Rahim). Mężczyzna okazuje się mieć związek z przeszłością kobiety.

"Madame Web" zdobyła aż trzy Złote Maliny: za najgorszy film, najgorszą aktorkę (Dakota Johnson) oraz najgorszy scenariusz.

"Czyli aktorsko słabo, fabularnie też nie najlepiej. Może film broni się chociaż realizacyjnie? Niestety, nie. Napięcia i energii tutaj nie znajdziemy, montaż często działa przeciwko widzom i wprowadza dodatkowe zamieszanie, a inscenizacja (początkowe sceny w Peru) przywodzi na myśl produkcje telewizyjne — i to nie te z górnej półki. Dodajmy do tego niezbyt subtelny product placement jednego z napojów gazowanych. Zabrakło tylko niemrawego i toksycznego wątku miłosnego, i mielibyśmy bingo niczym z polskiej komedii romantycznej" - pisał Jakub Izdebski w recenzji dla Interii.

"Madame Web" zmierza na Netfliksa

Film "Madame Web" od 30 sierpnia będzie dostępny na Netfliksie. Tymczasem można go oglądać na platformie HBO Max.